Zdrava hrana in pijača – kaj izbrati v kombinaciji s treningom

Čeprav se poletna norija za izklesanim telesom počasi zaključuje, to nikakor ni razlog, da bi opustili svoje treninge in pozabili na zdravo prehrano. Če se želiš še bolj poglobiti v skrb za svoje telo, ti priporočamo, da svojo pozornost obrneš na sestavine hrane, ki jo uživaš. Še posebej na tiste, ki jih zaužiješ pred in po treningu, saj bodo koristile tako tvojemu zdravju kot lepoti .

Če se želiš hraniti zdravo, potem moraš v vsakodnevne obroke vključiti prehrano, kot je sveže sadje, zelenjava, ribe, oreščki in druge sestavine, ki so bogate z zdravimi maščobami. Istočasno je iz prehrane priporočljivo izločiti predelano hrano, hrano z dodanimi sladkorji in nekoristen tip ogljikovih hidratov. Spodaj si lahko prebereš spisek najboljših prehranskih izdelkov, ki jih je priporočljivo pričeti jesti, sploh če redno treniraš.

Ovsena kaša. Ko je govora o pripravi mišic za trening, so ogljikovi hidrati točno to kar potrebuješ. Ogljikovi hidrati nas oskrbijo z glukozo, ki je glavno gorivo za naše mišice, posebej pa je potrebno biti pazljiv pri izbiri ogljikovih hidratov, saj vsi niso enako koristni. Sestavljeni ogljikovi hidrati, kot je oves, se počasi prebavljajo in omogočajo kontinuirano sproščanje sladkorja v krvi, kar nam omogoča isto raven energije tekom celotnega treninga. Ovsena kaša je bogata z vlakninami, ki urejajo prehrano in držijo sladkor v krvi pod kontrolo. Za maksimalen rezultat uporabljajte neobdelan oves.

Kava. Dobra novica za vse oboževalce kave: skodelica kave uro pred treningom ti lahko pomaga, da podaljšaš trening in povečaš vzdržljivost. Poleg tega ti lahko pomaga zmanjšati bolečine, ki so posledica napornega treninga. Raziskave kažejo, da so kolesarji, ki so popili skodelico kave pred treningom, občutili mnogo manjšo bolečino v mišicah. Vendar pozor: dokazano je, da kava vpliva na dehidracijo. Umirjena konzumacija je torej več kot priporočljiva.

Školjke. Kdaj ste zadnjič jedli školjke? Dajemo vam odličen razlog, da jih uvrstite v redno prehrano. Školjke so bogate z železom, ki je potreben za povečanje hemoglobina, ki naše telo oskrbuje s kisikom. V primeru, da školjk ne maraš preveč, ti priporočamo, da posežeš po suhem sadju, bučnih semenih, rdeči pesi, lubenici ali šipku.

Mandlji. Čeprav morda zveni nelogično, več kot treniramo, več radikalov se sprošča v našem telesu, saj sprejema več kisika. Prav zato v svojo prehrano uvrsti mandlje, ki so odličen vir antioksidantov, kot je flavonid, folna kislina in vitamin E. Redna konzumacija mandljev ti bo omogočila povečanje antioksidativnih elementov v telesu, povečala pa se bo tudi fizična vzdržljivost na treningu.

Suho sadje. Pozabi na energijske ploščice, vir energije naj ti bo raje suho sadje. Napolnilo te bo z zdravimi ogljikovimi hidrati in kalijem, enim od nutritivnih elementov, katerega pomembnost pogosto spregledamo. Kalij namreč preprečuje dehidracijo in mišične krče.

Sveži sir. Po napornem treningu naše mišice potrebujejo proteine za obnovo in izgradnjo. Protein sirotke je eden od najboljših, najdeš pa ga v svežem siru. Priporočljivo je tudi, da svežemu siru dodaš nekaj zdravih ogljikovih hidratov in tako pospešiš regeneracijo mišic.

Paradižnikov sok. Če se ukvarjaš z intenzivno vadbo, tvoje telo izgublja večje količine tekočine. Z znojenjem izgubljamo tudi pomembne elektrolite, kot sta kalij in natrij. Nadomestimo jih lahko s športnimi in energijskimi napitki, lahko pa popijemo tudi kozarec paradižnikovega soka, ki je bogat prav z natrijem in kalijem. En kozarec paradižnikovega soka vsebuje 15krat več kalija in 6,5krat več natrija od standardnega športnega napitka.

Ingver. Če po treningu pogosto občutiš bolečino, ti priporočamo, da namesto po protibolečinskih tabletah raje posežeš po ingverju. Ingver namreč deluje protivnetno in pomaga zmanjšati bolečino v mišicah. Prav tako je dokazano, da ingver pomaga pri zatekanju in otrdevanju sklepov. Dodaš ga lahko v najljubši naravni sok ali v juho.

