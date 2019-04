Ogorčenega sprehajalca v gozdu presenetili razsuti čevlji #foto

Na omrežju Facebook so se pojavile fotografije velikega števila čevljev, raztresenih po gozdu Črnovrške planote na robu Trnovskega gozda nad reko Idrijco. Objavil jih je ogorčeni sprehajalec, ki je dejal, da naj bi šlo za pretežno nove, pa tudi ponošene čevlje, vsi pa naj bi bili levi in brez parov, celo z deklaracijo in zaščito.

Čevlji naj bi bili označeni z Daichmannovo oznako in ceno, celo še z zaščito.

"Pozdrav s Črnovrške planote. Štedilnike, karoserije in podobno sem že videl v naravi. Da bi pa videl en zabojnik čevljev, pa še ne. In to celo novih direktno iz Deichmanna, še s ceno in zaščito. Če ima kdo dve levi nogi ali ni občutljiv na to, da je en čevelj drugačen od drugega, bo brez težav dobil par," je po domače v idrijskem narečju zapisal Jure Benčina, ljudje pa se v komentarjih sprašujejo, ali bi morali morda kje pogledati tudi za enakim kupom desnih čevljev.

V podjetju Deichmann so nam odgovorili, da zadevo raziskujejo že od jutra in da bodo odgovor podali, ko bodo izvedeli več.

Foto: Jure Benčina

Foto: Jure Benčina