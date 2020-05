Odprtje nove ceste obudilo spor med Indijo in Nepalom

Indija je z odprtjem nove ceste do hindujskega svetišča na tibetanski planoti ujezila sosednji Nepal, ki trdi, da cesta vodi tudi čez njegovo ozemlje. Indija trditve Nepala zavrača in trdi, da je ozemlje, po katerem poteka cesta, del indijske zvezne države Utarakand.

80 kilometrov dolg cestni odsek, ki ga je v petek odprl indijski obrambni minister Rajnath Singh, gre čez himalajski prelaz Lipu Lekh, eno najkrajših in najboljših trgovskih povezav med Indijo in Kitajsko. To sporno ozemlje trenutno nadzorujejo indijske varnostne sile. Cesta vodi do pomembnega hindujskega svetišča Kailash-Mansarovar, piše STA.

Nepal trdi, da gre cesta čez njegovo ozemlje in je Indijo pozval, naj se vzdrži kakršnih koli aktivnosti na cesti. "To enostransko dejanje je v nasprotju z dogovorom med državama, da bosta vprašanja glede meje reševali s pogajanji," je v soboto sporočilo nepalsko zunanje ministrstvo. Nepalska vladajoča Komunistična partija pa je v ločenem sporočilu za javnost obtožila Indijo, da spodkopava suverenost Nepala, še navaja STA.

Indija po drugi strani vztraja, da je ozemlje, po katerem poteka cesta, del indijske zvezne države Utarakand. "Indija je zavezana reševanju obstoječih vprašanj glede meje z diplomatskim dialogom ter v duhu prijateljskih odnosov z Nepalom," je v soboto dejal tiskovni predstavnik indijskega zunanjega ministrstva.