Odpirajo se možnosti za sofinanciranje prenove in gradnje novih prostorov vrtcev

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob sklepu prvega dne strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Portorožu poudarila, da imajo ravnatelji v pristojnem ministrstvu vedno zaveznika, tako v strokovno-vsebinskem delu, kjer ministrstvo sodeluje z zavodom za šolstvo, kot v upravljavskem delu.

Če so vrtci na nek način v primežu med občinami in ministrstvom, med voljo županov in države, "delamo na ravni vlade, na nacionalni ravni vse za to, da boste čim manjkrat slišali, da ni denarja za vrtce, da ni denarja za varstvo", je poudarila Kustečeva.

Vlada bo z rebalansom državnega proračuna še bistveno povišala povprečnino občinam "in verjamem, da tu ne bi smelo biti več toliko tovrstnih argumentov", je še dodala.

Napovedujejo sofinanciranje in gradnjo novih vrtcev

Prav tako je ministrstvo v zadnjih mesecih po desetih letih spet bistveno odprlo možnosti za sofinanciranje prenove in gradnje novih prostorov vrtcev. "Z veseljem ugotavljam, da se ti projekti izjemno dobro že realizirajo in da je bil to samo dokaz več, kako krvavo je to potrebno," je dejala.

So pa zato, po njenih besedah, na mizi sistemski izzivi, za katere sicer verjame, da jim bo te v mirnem in konstruktivnem sodelovanju uspelo razumeti in razrešiti, kot na primer financiranje in ustanavljanje zasebnih vrtcev.

Kustečeva opozorila na nizko precepljenost med zaposlenimi v vrtcih

Kustečeva se je dotaknila tudi izzivov, vezanih na preprečevanje širjenja novega koronavirusa in ohranitev nadaljnjega delovanja vrtcev, pri čemer je opozorila na nizko stopnjo precepljenosti med zaposlenimi v primerjavi s preostalimi deli vertikale vzgoje in izobraževanja.

Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in ministrstva se bo zaključilo v torek. Med temami letošnjega srečanja so med drugim vodenje po pandemiji covid-19, pregled novih sistemskih rešitev za podporo predšolske vzgoje otrok iz ranljivih skupin, prenova kurikula za vrtce ter prihodnost profesionalnega razvoja ravnateljev.