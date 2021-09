Kustec: Izobraževalni proces bo kljub epidemiji potekal nemoteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je ob današnjem obisku vlade v savinjski regiji obljubila, da bo vlada pomagala pri razvoju regije, in poudarila, da se investicijska dela tam trenutno nadaljujejo v skladu z načrti. Prav tako je zagotovila, da bo izobraževalni proces v šolah in vrtcih po državi kljub epidemiji bolezni covid-19 potekal nemoteno.

Ob svojem obisku je Kustečeva pohvalila razvoj savinjske regije na področju izobraževanja in jo označila za zelo uspešno. Poudarila je, da v nekaterih občinah na območju beležijo tako naravni prirast kot tudi priseljevanje, zato je naloga vlade, da pomaga pri širitvi prostorov izobraževalnih ustanov in gradnji novih prostorov na območju.

Kustečeva je v izjavi za medije izrazila zadovoljstvo, da šolsko leto v savinjski regiji kljub epidemiološkim razmeram teče zdravo in varno. Zagotovila je tudi, da bo izobraževanje v novem šolskem letu kljub epidemiji novega koronavirusa še naprej nemoteno. Pri tem je poudarila, da je za to ključno upoštevanje pogoja PCT, ki bo zagotovil, da bodo šole in vrtci ostali varni prostori.

Vseeno je opozorila, da število okužb z novim koronavirusom v šolah in vrtcih po državi narašča. Trenutno je v karanteni okoli 300 razredov, vendar se izobraževanje na vseh šolah in v vrtcih še vedno nadaljuje v učilnicah.