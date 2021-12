Odločitev je padla: covidna potrdila bodo omejena na 270 dni

Vlada je na današnji seji sledila predlogu ministra za zdravje Janeza Poklukarja in posvetovalni skupini za cepljenje in sklenila s februarjem prihodnje leto za starejše od 18 let omejiti veljavnost covidnega potrdila za polno cepljene na 270 dni. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v tem času cepi s poživitvenim odmerkom.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je 15. decembra v dopolnjeni oceni tveganja za covid-19 poudaril, da bodo po trenutno razpoložljivih dokazih poživitveni odmerki povečali zaščito pred hudimi izidi, ki jih povzroča različica delta. Predhodne ocene pa kažejo tudi, da bi poživitveni odmerki lahko povečali zaščito pred varianto omikron, ki bo po njihovih projekcijah v začetku leta 2022 postala prevladujoča različica v državah Evropske unije, so ob tem še zapisali v sporočilu po današnji seji vlade.

Od februarja bo torej veljalo, da bo covidno potrdilo veljalo 270 dni (devet mesecev) za tiste, ki so polno cepljeni (torej tudi, če so cepljeni z enim odmerkom Janssna), pa tudi za tiste, ki so se cepili z dvema odmerkoma Janssna.

Enako bo veljalo za tiste, ki so prebolevniki in so se v 180 dneh od pozitivnega rezultata cepili enkrat.

Za zgolj prebolevnike ostaja veljavnost potrdila 180 dni.

Neomejena pa bo veljavnost covidnega potrdila za tiste, ki so prejeli tri odmerke, pri čemer je bil poživitveni odmerek mRNK cepivo, tiste, ki so covid-19 preboleli in so že dvakrat cepljeni, in tiste, ki so cepljeni s kombinacijo Janssna in cepiva mRNK.

"Nova spoznanja so dala nove usmeritve"

Minister Poklukar je na današnji novinarski konferenci spomnil, da covidno potrdilo za cepljenje do zdaj ni bilo časovno omejeno, nova spoznanja tako z vidika novih različic kot vidika učinkovitosti cepiv so dala tudi nove usmeritve. Verjame, da bo v določenem času do tega prišlo tudi glede trajanja potrdila po poživitvenem odmerku.

Ob tem se je dotaknil "razmišljanja v družbi, ki je v teh dneh vse bolj glasno". Kot je dejal, sliši vedno več razprav o pogoju PC, o obveznem cepljenju. "O tem se mora odpreti družbena razprava, kajti gre za izredno pomembno vprašanje," je poudaril. Po njegovih besedah ta razprava že poteka tako v zdravstvenih kot tudi pravnih, filozofskih, socioloških in politoloških krogih.

"Verjamem, da se bližamo trenutku, ko bomo kot družba morali sprejeti enotno odločitev o položaju necepljenih. Želim si, da bo takšna odločitev strpna konstruktivna in v mirnem dialogu," je dodal.