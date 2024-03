Odločitev glede shoda še ni dokončna: Priprave tečejo naprej

Kmetijske organizacije in kmetijsko ministrstvo so zbližali stališča glede protestnih zahtev kmetov, končna odločitev glede za torek napovedanega protesta bo znana v ponedeljek. Do takrat bodo namreč kmetje preučili danes obravnavane rešitve. Če jih bodo sprejeli, pa bodo z ministrstvom podpisali sporazum o izpolnitvi protestnih zahtev.

Na današnjih pogajanjih so bili poleg ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić prisotni tudi minister za naravne vire Jože Novak in predstavniki ministrstva za finance, saj se nekatere protestne zahteve kmetov nanašajo tudi na področja, ki niso v pristojnosti kmetijskega ministrstva.

Čalušićeva: Odgovorili smo na sedem protestnih zahtev

Kot je v izjavi za medije po koncu pogajanj pojasnila Čalušićeva, so na sedem protestnih zahtev odgovorili in jih medresorsko uskladili. "Kot ministrica sem izredno zadovoljna z našim delom in z vsem, kar smo dali na mizo," je dejala.

Kmetijske organizacije imajo zdaj do ponedeljka čas, da preučijo ponujeno in sporočijo, kakšni bodo njihovi nadaljnji koraki. "Če se bomo uspeli do ponedeljka dogovoriti, bo sledil pisni sporazum za zaključek protestnih zahtev. Potem se bomo dogovorili, v kakšnem slogu in s kakšnimi koraki bomo nadaljevali svoje delo, saj nimamo časa, da bi se zaustavljali, da bi morda tudi vožnja s traktorji preusmerila našo pozornost," je dejala ministrica.

Ob tem je dodala, da je od prevzema funkcije nezadovoljstvo kmetijskih organizacij vzela resno, da razume stiske kmetov in da namerava tudi v prihodnje delati z enakim tempom, pri čemer si želi sodelovanja vseh deležnikov v panogi.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič je potrdil, da bodo do ponedeljka ponujeno preučili s strokovne plati in prek organov svojih združenj in organizacij.

Kot je navedel, so kmetijske organizacije na pogajanjih pozdravile zlasti, da bodo možni novi vstopi za kmetijsko-okoljske ukrepe in protokol z ministrstvom za naravne vire glede umeščanja vodnih zadrževalnikov, cest in druge infrastrukture na kmetijska zemljišča.

Končna odločitev bo znana v ponedeljek

"Malo bolj navzkriž pa smo pri plačilih za pristojbine za gozdne ceste in pri izvzetju izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost iz obdavčitve," je dejal Žveglič. Glede plačil OMD je pojasnil še, da niso dobili zagotovil za izvzem iz obdavčitve, naj bi pa tudi ministrstvo za finance menilo, da bi to lahko bila okoljska in podnebna plačila, ki bi jih bilo potemtakem možno izvzeti iz dohodnine.

"Priprave na protest tečejo naprej, bomo pa potem, ko bodo organizacije predlagano pregledale, videli, ali lahko pride do skupnega dogovora," je poudaril Žveglič in dodal, da bo končna odločitev glede protesta znana v ponedeljek.

Kmetje so v torek zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado pripravili sedem protestnih zahtev, rok za odziv vlade pa se je iztekel danes.

Če bo prišlo do protesta, bo ta potekal v torek ob 11. uri v Ljubljani. Kmetje naj bi se s traktorji pripeljali pred poslopja posameznih ministrstev in pred Trg republike.