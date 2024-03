Policija se je oglasila glede torkovega shoda: Bodite strpni!

Policisti so napovedali, da bodo v torek, ko bo v centru Ljubljane potekal shod kmetov, skrbeli za zagotavljanje varnosti, javnega reda in pretočnosti cestnega prometa, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. "Želimo, da bi vsakršno zbiranje ljudi potekalo mirno, varno in da ravnanja posameznikov ali skupine ljudi ne bi kakorkoli ogrožala splošne varnosti ljudi," so napovedali na PU Ljubljana.

Kot so povedali, tvorno sodelujejo z organizatorjem shoda, ki je s svojo rediteljsko službo dolžan poskrbeti za red na shodu, da ne bodo ogrožena življenja in zdravje udeležencev shoda ali drugih oseb oziroma premoženja ter da ne bo ogrožen javni promet.

Ob tem so dodali, da organizatorju pomagajo pri izvedbi predvidenega programa, dajejo nasvete in se tudi ustrezno pripravljajo za varovanje. "Vse z namenom, da bi bila varnost ljudi lahko zagotovljena v največji možni meri," so poudarili. Hkrati o dogodku na območju celotne Slovenije zbirajo obvestila: "Z namenom, da bi naše naloge za zagotavljanje varnosti lahko ustrezno načrtovali in skupaj z organizatorjem izvedli potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti," so poudarili.

Pričakujejo oviran promet

Za napovedni in prijavljeni shod v prihodnjem tednu pričakujejo, da bo na določenih odsekih cest in mestnih ulicah, predvsem na širšem območju centra Ljubljane, lahko oviran promet. Vse udeležence v prometu zato policisti prosijo za strpnost in upoštevanje navodil policije, rediteljev ter upravljavca cest.

Vse udeležence shoda pozivajo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno. Upoštevajo naj vse cestnoprometne predpise in po nepotrebnem ne povzročajo zastojev ter upoštevajo navodila policistov. Treba je razumeti, da se po cestnih povezavah na območju Ljubljane poleg vsakodnevnega prometa odvija tudi promet vozil, ki nudijo pomoč ljudem v stiski ali ob nesrečah (interventne vožnje) in bi vsakršno oviranje prometa lahko pomenilo nevarnost za življenje ljudi, so še opozorili.

Ob koncu so dodali, da si želijo, da bi vsakršno javno izražanje mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena potekalo mirno, varno za vse in v skladu s pozitivno zakonodajo.