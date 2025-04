Zakon, ki ga je po vetu DS DZ znova potrdil konec januarja, ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti in določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad. Med temi je več kot deset takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus.

Neupravičen privilegij za peščico

V SDS uveljavitvi zakona nasprotujejo, zato so konec marca v DZ vložili zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma, podprto z več kot 47 tisoč podpisi volivcev. Menijo namreč, da prinaša neupravičene privilegije peščici. Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik, je prepričan, da bodo na referendumu zbrali potrebnih več kot 340 tisoč glasov proti. Glede na zakonska določila v SDS referendumsko glasovanje pričakujejo na eno izmed nedelj v maju.

O referendumu na petkovi izredni seji DZ

O razpisu zakonodajnega referenduma bodo odločali na petkovi izredni seji DZ. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno z referendumsko zakonodajo ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. DZ lahko sicer za dan glasovanja določi tudi datum, do katerega preteče več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, a mora to izglasovati dvotretjinska večina navzočih poslancev.

V tem mandatu je bilo do zdaj izvedenih že šest referendumov, od tega leta 2022 trije zakonodajni, lani pa trije posvetovalni referendumi.