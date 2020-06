Ob obstrukciji opozicije sklenili, da je sproščanje ukrepov temeljilo na strokovni podlagi

Na seji odbora DZ za zdravstvo so danes na zahtevo poslancev SAB, LMŠ in Levice razpravljali, ali je vlada o preklicu epidemije covida-19 odločila na podlagi strokovnih stališč. Odbor je ob obstrukciji opozicijskih članov podprl sklep, da je sproščanje ukrepov temeljilo na podatkih in odločitvah, ki so znanstveno in strokovno utemeljene.

Predlagatelji nujne seje odbora so namreč opozorili, da je vlada 14. maja odločila, da se epidemija zaključi z 31. majem, medtem ko so strokovnjaki - med njimi vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović in infektologinja z infekcijske klinike UKC Ljubljana - še nekaj dni prej opozarjali, da bi bil preklic epidemije še preuranjen oz. bi bil brez strokovne podlage, poroča STA.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je pojasnila, da je sproščanje ukrepov temeljilo na strokovni utemeljitvi. Z ukrepi, ki so bili sprejeti za zamejevanje širjenja novega koronavirusa, so uspeli zadržati zmogljivosti intenzivnih terapij v bolnišnicah, da se zdravstveni sistem pod pritiskom bolnikov ni podrl.

"Ravnali smo podobno kot druge države, ki so se uspešno spopadle s covidom-19. Tako kot smo zaostrovali ukrepe, smo jih tudi potem sproščali," je povedala na današnji seji. Dodala je, da je odločitev o sproščanju ukrepov padla takrat, ko je efektivna reproduktivna številka padla pod ena, kar pomeni, da je en okuženi z novim koronavirusom prenesel okužbo na manj kot enega človeka. Po poročanju STA je poudarila, da je bil cilj vseh ukrepov ves čas varovanje javnega zdravja.

NIJZ tri tedne prej vladi sporočil ukinitev epidemije

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek pa je dodal, da so tri tedne, preden je vlada potrdila sklep, vladi sporočili, da bo treba epidemijo počasi ukiniti. "Ko smo prišli do točke, da smo ugotovili, da lahko z obstoječo zdravstveno mrežo obvladujemo število obolelih in okuženih in ne potrebujemo več pomoči ostalih, je prišel čas, da se administrativno ukine epidemijo," je po navedbah STA pojasnil Krek.

"V trenutku, ko se je pokazala možnost, da prekličemo epidemijo, smo to tudi predlagali, ker na ta način tudi zmanjšujemo minus v BDP," je pojasnil. Sicer pa razume pomisleke Logarjeve in Beovićeve, saj je infektologe strah širjenja bolezni, ker je v Sloveniji premalo intenzivnih postelj in se lahko zelo hitro zapolnijo.

Opozicijski člani odbora obstruirali glasovanje

Opozicijski člani odbora niso bili zadovoljni s pojasnili, saj da jim pristojni niso podali nobenih dokumentov, ki bi potrjevali, da je vlada o preklicu epidemije odločila na podlagi strokovnih utemeljitev, navaja STA.

Predlagali so sklep, da odbor pozove ministrstvo za zdravje, naj jim v sedmih dneh posreduje strokovne podlage in ocene zdravniške stroke, na podlagi katerih je vlada sprejela odločitev o preklicu epidemije. Prav tako so predlagali, da bi odbor pozval ministrstvo k pripravi analize izvedenih ukrepov v epidemiji.

A ta sklep ni prejel večinske podpore članov, pač pa so podprli koalicijski ugotovitveni sklep, da je sproščanje ukrepov temeljilo na podatkih in odločitvah, ki so znanstveno in strokovno utemeljene in imajo za cilj varovanje javnega zdravja.

Po mnenju poslanke SAB Maše Kociper gre za nezakonit sklep, saj da teh podatkov in strokovnih utemeljitev niso prejeli na seji. "To da sta Beovićeva in Logarjeva danes odsotni, pa govori samo zase," je dejala. Tako v SAB, kot tudi LMŠ, SD in Levici so se zato pred glasovanjem odločili za obstrukcijo, še poroča STA.