Od ponedeljka do 4. januarja bodo znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni

Od ponedeljka do 4. januarja bodo trafike in kioski znova odprti.

Od ponedeljka do 4. januarja bodo trafike in kioski znova odprti. Foto: Andreja Lončar

Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok o dopolnitvi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 28. decembra 2020.

Z odlokom se dopolnjujejo naslednje dejavnosti, ki se jih umešča med izjeme: tržnice s hrano, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, storitve frizerskih salonov. Ta odlok velja do vključno 4. januarja 2021, so sporočili z vlade.

Vlada podaljšala nekatere ukrepe

Ukrepi iz odloka o spremembi odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji in iz odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se podaljšujejo do 5. januarja 2021.

Kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, in sicer v muzejih in galerijah, se dodaja statistična regija Primorsko-notranjska, saj to upravičuje število okuženih v zadevni statistični regiji.

Vlada podaljšuje tudi veljavnost odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer do 8. januarja 2021. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor, so še sporočili z vlade.