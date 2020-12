Kljub kazni smučišče Krvavec znova deluje

Smučišče Krvavec je kljub vladnemu odloku tudi danes odprto. Kot so pojasnili upravljavci smučišča, so v petek imeli okoli sto obiskovalcev, danes pa potekajo treningi tekmovalcev pred državnim prvenstvom. Kljub izrečeni globi inšpekcije nameravajo zaenkrat obratovati vse do konca leta.

Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija je smučišče Krvavec v petek ostalo kljub temu odprto, inšpektorji pa so mu že naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja.

Video: Planet TV

"Če pridejo, jih sprejmemo"

V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so danes za STA pojasnili, da smučišče trenutno obratuje. Danes sicer potekajo treningi tekmovalcev, ki bodo nastopili na državnem prvenstvu, v nedeljo in ponedeljek pa bo na vrsti samo tekmovanje.

V petek so našteli okoli sto smučarjev, število današnjih obiskovalcev pa težko ocenijo tako zaradi prisotnosti tekmovalcev kot zaradi dejstva, da ima precej obiskovalcev sezonske karte. Sicer pa ljudi ne bodo odganjali. "Če pridejo, jih sprejmemo," so dodali.

Danes je prav tako na smučišču spet prisotna inšpekcija, vendar so v RTC Krvavec še vedno odločni in zaenkrat nameravajo vztrajati pri odprtju smučišča vse do novega leta, so še dodali.

Premier: Nekateri se dobesedno norčujejo iz našega zdravja in življenj

Predsednik vlade Janez Janša je medtem na Twitterju spomnil, da so smučišča v Nemčiji, Franciji, Italiji in drugih državah popolnoma zaprta, čeprav imajo te države boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija in večje rezerve v zdravstvu za obravnavo dodatnih bolnikov s covidom-19. Kot je dodal premier, se nekateri "dobesedno norčujejo iz našega zdravja in življenj".

Smučišča v Nemčiji, Franciji, Italiji itd. so popolnoma zaprta. Vse te države imajo boljšo epidemiološko sliko kot #Slovenija. In večje rezerve v zdravstvu za obravnavo dodatnih bolnikov s #COVID19. Nekateri se ob pomoči #MSM dobesedno norčujejo iz našega zdravja in življenj. pic.twitter.com/RX36r8dvcn — Janez Janša (@JJansaSDS) December 26, 2020

Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Od 1. januarja bo obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom, piše v odloku, ki velja od četrtka.