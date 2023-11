Od jutri policisti v poostren nadzor. To čaka vse, ki bodo trezni za volanom.

V času akcije med 6. in 12. novembrom bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki pa bodo "napihali" 0,0, pa bodo prejeli letak, s katerim bodo lahko pridobili vstopnice za že tradicionalni koncert Policijskega orkestra z letošnjim glasbenim gostom Hamom.

Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola globa za vožnjo pod vplivom alkohola od 300 do 1.200 evrov,

vozniku se poleg globe izreče od 4 do 18 kazenskih točk (višina globe in število kazenskih točk sta odvisna od stopnje alkoholiziranosti),

prepoved vožnje motornega vozila,

začasen odvzem vozniškega dovoljenja,

pridržanje voznika od najmanj 6 ur do največ 12 ur, razen: če se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo ali če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik dejansko biva, in če voznik to dejstvo verjetno izkaže ter je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja namenjen in ne bo nadaljeval vožnje.

Vozniku, ki ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, se poleg globe izreče tudi 18 kazenskih točk. Enaka sankcija velja tudi za voznike, ki na zahtevo policista odklonijo preizkus ali strokovni pregled ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.

"Mesec november, še posebno čas okoli martinovega, je pogosto zaznamovan z uživanjem alkohola," pravijo na policiji. Ker alkoholizirani vozniki še vedno prevečkrat sedejo za volan, želi policija jasno sporočiti: "alkohol ne spada za volan, opiti vozniki so nevarni vozniki, posledice nepravilne odločitve voznika pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi pa bodo čutili poleg voznika tudi sopotniki, drugi udeleženci v prometu in žal prepogosto tudi svojci voznikov in žrtev."