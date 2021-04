Od danes znova številne omejitve: kaj vse se spreminja?

Od danes bo celoten izobraževalni proces, razen v šolah za učence s posebnimi potrebami, znova stekel na daljavo, vrtci bodo zaprti. Bodo pa v vrtcih in prvem triletju osnovnih šol zagotavljali nujno varstvo za otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi in nekaterih poklicih, pomembnih za delovanje države in družbe, poroča STA.

Zbiranje ljudi je dovoljeno le za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja in praznovanja, poroke so dovoljene, če so prisotne največ tri osebe. Gibanje ljudi je omejeno med 22. in 5. uro.

Le izjeme za prehajanje med regijami

Foto: Ana Kovač Z nekaterimi izjemami je prepovedano prehajanje med regijami. Prečkanje meja regij bo za vse izjemoma dovoljeno na velikonočno nedeljo za obisk sorodnikov, pri čemer je dovoljeno druženje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev. Otroci do 15. leta v to omejitev ne štejejo.

Pri obvezni nošnji mask na prostem je izjema rekreacija v naravi.

Vrata zapirajo muzeji, galerije, knjižnice ...

Danes se zapirajo galerije, muzeji, knjižnice, arhivi in ograjeni parki, prepovedane so kulturne in kinematografske storitve, verski obredi se lahko izvajajo le brez navzočnosti vernikov. Na področju športa so dovoljeni le vrhunski šport in treningi članov reprezentanc.

V javni upravi bodo zagotavljali le nujne storitve. Na sodiščih so preklicani vsi naroki v nenujnih zadevah, notarji bodo poslovali v času uradnih ur po predhodni najavi.

Žičniške naprave ne bodo delovale, javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih.

Veljati začela spremenjena strategija cepljenja proti novemu koronavirusu Foto: Reuters



Na prvem mestu so med prednostnimi skupinami še vedno zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih.



Nato sledijo starejši od 70 let, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujino. Po novem so v to skupino uvrščeni tudi udeleženci letošnjih olimpijskih iger na Japonskem, ki so bili v besedilu strategije iz 1. marca uvrščeni v zadnjo prednostno skupino. Danes so začele veljati spremembe strategije cepljenja proti novemu koronavirusu, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden. S spremembami se je nekoliko spremenil vrstni red prednostnih skupin za cepljenje, prav tako bodo začeli uporabljati cepivo AstraZenece tudi pri starejših od 65 let.Na prvem mestu so med prednostnimi skupinami še vedno zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih.Nato sledijo starejši od 70 let, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujino. Po novem so v to skupino uvrščeni tudi udeleženci letošnjih olimpijskih iger na Japonskem, ki so bili v besedilu strategije iz 1. marca uvrščeni v zadnjo prednostno skupino.