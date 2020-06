Obvezno cepljenje: rešitev strožje sankcije ali zakonska odprava?

Poslanci bodo danes obravnavali predlog neparlamentarne stranke Za zdravo družbo, ki si želi ukiniti obvezno cepljenje in ga nadomestili s prostovoljnim. Njihovo pobudo so že zavrnili na odboru za zdravstvo, kjer je o neprimernosti za nadaljnjo obravnavo glasovalo vseh 16 članov.

V stranki bi obvezno cepljenje odpravili po vzoru Avstrije, Švice in Norveške. Predsednik stranke Gregor Kos ob tem dodaja, da zamisel ni le pobuda nekaj ljudi, ampak zanjo stoji več tisoč Slovenk in Slovencev. Ob vložitvi novele so februarja dodali pet tisoč podpisov.

Po njihovi ideji bi zdravnik moral še pred cepljenjem osebe ugotoviti morebitne razloge za nedopustnost cepljenja, to pa bi bilo nedopustno tudi, če so pri osebi prisotni akutne bolezni in vročinska stanja. Oseba, pri kateri bi s priporočenim cepljenjem nastala škoda, bi imela pravico do odškodnine, so zapisali v svojem predlogu.

Katera cepljenja so obvezna?

Foto: Getty Images V Sloveniji je v veljavi obvezno cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbi s hemofilusom influence tipa B, ošpicam, mumpsu in rdečkam. Tematika obveznega cepljenja se v Sloveniji odpre ob različnih primerih bolezni, ki so v zadnjih letih redke. Pred leti so tako obravnavali primer tetanusa pri otroku, lani so na primer v slovenskih bolnišnicah obravnavali tri primere bolnikov z ošpicami, večji izbruhi pa so bili v bližnjih državah.

Tokratna razprava je povezana s predlogom za ukinitev obveznega cepljenja, ki je na odboru za zdravje pogorel. Vseh 16 članov ga je označilo za neprimernega za nadaljnje obravnavanje.

Precepljenost pod "varnimi" 95 odstotki

Po upadanju precepljenosti za bolezni, ki so zajete v obveznem cepljenju, so se v lanskem letu smernice nekoliko spremenile. Še vedno pa je precepljenost za bolezni, ki so zajete z obveznim cepljenjem, pod "varnimi" 95 odstotki, najbolj problematična je Ljubljana. Nižja precepljenost na primer pri ošpicah lahko prinese precej zdravstvenih zapletov, v nekaterih primerih pa so lahko tudi smrtno nevarne. Stopnja pod 95 odstotki lahko dolgoročno pomeni, da se lahko vrnemo v čas, ko bo vsak otrok znova prebolel ošpice, je pred leti za Siol.net povedala epidemiologinja Bojana Beović.

SMC že tri mandate napoveduje spremembe zakonodaje

SMC je že v mandatu, ko je bil premier Miro Cerar, napovedal prenovo zakona o nalezljivih boleznih, ki ureja obvezno cepljenje. Foto: Bor Slana Več zanimanja in naklonjenosti ima v primerjavi s predlogom stranke Za zdravo družbo predlog koalicijske SMC, ki v noveli Zakona o nalezljivih boleznih predlaga uvedbo obveznega cepljenja za zdravstvene delavce in omejitve, po katerih necepljenih otrok ne bi mogli vpisati v vrtce oziroma javnofinacirane vrtce.

Ideja SMC ni nova. Prvič so jo oznanili že februarja 2018, vendar zaradi padca takratne vlade, ki so jo vodili, novela ni dočakala parlamentarne obravnave. Je pa sprožila protest Združenja za naravni razvoj, ki meni, da je delež necepljenih otrok v Sloveniji majhen in da je težava, ker ne spremljamo stranskih učinkov cepljenja.

Tudi v vladi Marjana Šarca je bila prisotna podobna ideja. Zdravstveni minister Samo Fakin je predvideval prenovo zakona o nalezljivih boleznih (ta ureja obvezno cepljenje), vendar je hitro zapustil ministrski stolček.

Ali podpirate predlog, da se necepljenim otrokom ne dovoli vključitev v vrtec? Da 427 +

Ne 348 +

Ne vem / vseeno mi je 4 + Oddanih 779 glasov

Velik porast vlog za opustitev cepljenja

Starš, ki ne želi cepiti svojega otroka, mora na ministrstvo vložiti predlog za opustitev cepljenja, dokument, v katerem mora pojasniti, zakaj otrok ne more biti cepljen. Enak predlog vloži tudi pediater, če ima strokovno utemeljitev, zakaj nekega otroka ne more cepiti (po zakonu o nalezljivih boleznih so mogoči zdravstveni razlogi alergije na sestavine cepiva, resen neželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva in bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem).

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da so v zadnjih petih letih prejeli "veliko število" teh predlogov in da število "močno narašča", pri čemer pa več kot 95 odstotkov vlogo posredujejo starši otrok, v preostalih primerih pa otrokov izbrani pediater.

Leta 2014 je bilo prejetih 348 vlog, leta 2015 388 vlog, leta 2016 594 vlog, leta 2017 1.214 vlog, leta 2018 1.071 vlog.

Pediater Marko Pokorn meni, da je "cepljenje žrtev lastnega uspeha." Foto: STA

"Cepljenje je žrtev lastnega uspeha"

Po mnenju pediatra Marka Pokorna je razlog za upad precepljenosti strah ljudi pred neželenimi učinki cepljenja, ki je večji od strahu pred boleznimi. "Cepljenje je žrtev lastnega uspeha. Bolezni so izginile in jih ljudje ne prepoznavajo kot resne grožnje, ker nimajo nikakršne izkušnje z njimi," pravi Pokorn.

Grgič Vitkova opozarja, da je necepljenje tvegano: "Otrok lahko zboli za nalezljivo boleznijo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti. Ob večjem upadu deleža cepljenih bi se povečala verjetnost za ponovno pojavljanje in razširjanje nalezljivih bolezni, ki smo jih pravzaprav že odpravili."