Obtoženi Gaspeti po navedbah prič ni bil agresiven, imel pa je težave z alkoholom #video

Na sojenju Petru Gaspetiju, obtoženemu trojnega umora, sta pričala njegova oče in brat. Pojasnila sta, da Peter Gaspeti ni nikoli kazal znakov agresije, je pa v zadnjem obdobju imel težave z alkoholom in občasno z marihuano. Stari starši tega niso več želeli podpirati z denarjem, zaradi česar se je obtoženi začel z njima zapletati v nesoglasja.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z glavno obravnavo nadaljevalo sojenje Petru Gaspetiju, ki ga obtožnica bremeni trojnega umora v Škocjanu pri Domžalah junija lani. Obtožnica 24-letnemu Gaspetiju očita umor na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Gaspeti naj bi namreč 13. junija v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste.

Tožilka v primeru priznanja krive predlagala 30 let zapora

Tožilka Maša Podlipnik je v primeru priznanja krivde za vsa očitana dejanja predlagala izrek enotne kazni 30 let zapora. Na dosedanjih dveh predobravnavnih narokih se Gaspeti ni želel izreči o očitkih, tudi danes ga ni bilo na sodišče. Je pa pred tem podpisal pooblastilo odvetniku Anžetu Mlinariču, da ga lahko zastopa v njegovem imenu, obenem pa predlagal, da bi preostanek sojenja potekal v njegovi nenavzočnosti.

Sodnica Marjeta Dvornik je ocenila, da današnji narok lahko izpeljejo tudi brez obtoženega, saj so zaslišali priče, ki so izjave podale že v okviru preiskave v dneh po družinski tragediji. Že na naslednjem naroku konec meseca pa pričakuje njegovo prisotnost, saj bodo zasliševali dva sodna izvedenca. Ob tem ni izključila niti možnosti prisilne privedbe.

Tožilka Maša Podlipnik je na današnjem naroku predstavila vsebino obtožnice. Podrobneje je opisala njen pogled na dogajanje 13. junija lani in ocenila, da je obtoženi umore zagrešil na grozovit in zahrbten način, saj sicer ni kazal nasilnega vedenja, domači pa so mu zaupali. Kot priče pa so danes nastopili obtoženčev brat, oče, policista, ki sta sodelovala v intervenciji, in takrat dežurni kriminalist. Oče Petra Gaspetija je glede sina med drugim povedal, da je bil resda razvajen, a da je imel njegove starše in brata rad, poroča STA.

Za hišna opravila pričakoval plačilo

Nekaj časa jim je tudi pomagal pri hišnih in drugih opravilih, res pa je tudi, da je vselej za to pričakoval plačilo. Sčasoma je tudi starim staršem začelo zmanjkovati denarja in mu niso mogli več plačevati vsega, kar si je zaželel. V zadnjih mesecih pa je oče tudi opazil, da je sin vse pogosteje popival.

Obtoženčev brat je temu dodal, da je obtoženi očitno imel težave tudi s kajenjem marihuane. Sprva zelo dobri odnosi med njima so se skrhali. Starim staršem je obtoženi še pomagal, a zlasti v mesecih pred tragičnim dogodkom zelo malo in zelo površno, je povedal brat obtoženega.

Tako brat kot oče sta danes tudi pojasnila, da sta se z obtoženim ob obisku v priporu normalno pogovarjala. Brat je sodišču tudi pojasnil, da mu je obtoženi na vprašanje o povodu za takšno dejanje odgovoril, da je "skrenil s ceste". Oba pa sta na vprašanje zagovornika odvrnila, da v ozadju ni bilo kakršnega koli spora glede dedovanja kmetije.

Obtoženčeva mati je pričala že v okviru preiskave 30. junija lani, sodnica je danes njeno pričanje zgolj prebrala. Mati je tedaj potrdila sinove težave z alkoholom in občasno z marihuano. Dodala je tudi, da se je v zadnjem obdobju vse bolj zapiral vase, zlasti po tistem, ko mu po vseh opravljenih izpitih fakultete ni uspelo končati še z oddajo zadnjih popravkov diplome.

Na intervencijo sta se tragičnega dne odpravila policista Tadej Jagarinec in Matic Amon, ki sta svoje tedanje aktivnosti danes pojasnila pred sodiščem. Med drugim sta povedala, da je obtoženi, ko je stopil iz stanovanjske hiše, v rokah držal okrvavljen nož, uperjen proti njima. Skupaj štirje policisti so ga začeli pozivati, naj odvrže orožje, nakar se je obtoženi začel tresti, odložil nož in od tedaj upošteval vsa njihova navodila. Sodelovanje obtoženega s policijo je potrdil tudi kriminalist Klemen Repovš, piše STA.