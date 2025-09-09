Obsežna akcija: na območju Triglava pogrešajo 84-letno žensko

Kranjske policiste so v ponedeljek proti večeru obvestili, da pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa v občini Kranj. Visoka je okoli 165 centimetrov, ima srednjo postavo in kratke sive lase.

Oblečena je bila v hlače svetlo zelene barve (pumparice) do kolen, v rdeče visoke nogavice in obuta v pohodne čevlje. Zgoraj je imela oblečeno karirasto rdeče-modro srajco, čez njo pa po vsej verjetnosti bluzo bež barve.

Na glavi je imela zelen safari klobuk, na hrbtu pa temno moder nahrbtnik. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Proti Triglavu v ponedeljek zjutraj

Pogrešana je v ponedeljek zjutraj skupaj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila Svete Maše in nato opoldne okoli 10. ure odšla s Kredarice nazaj proti Krmi.

Ker se svojci s pogrešano osebo v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Mobitela nima s seboj.

LPE na območju Kredarice Foto: Policija Helikopter letalske policijske enote (LPE) je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce Gorske reševalne službe (GRS) Mojstrana. Trenutno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava. Sodelujejo tudi gorski reševalci GRS Bohinj, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, Policijski postaji Bled (04 575 72 00), pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.