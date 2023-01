Obogatite slovenski gozd z več kot 5 nogometnimi igrišči gozda

Oglasno sporočilo

Skupaj lahko ponovno pomagamo za dober namen, pravijo v Petrolu, kjer so hvaležni vsem podpornikom decembrske akcije za Rdeče noske. Za kar najlepši začetek 2023 lahko Zlate točke podarite slovenskim gozdovom in pomagate k njihovi obnovi.

Da imajo Petrol Zlate točke posebno vrednost, je dokazala več kot uspešno zaključena dobrodelna akcija "Skupaj pomagamo", v kateri so člani Petrol kluba ob koncu decembra 2022 zbrali deset tisoč evrov za Rdeče noske. V Petrolu pa so sredstva še podvojili in tako Društvu Rdeči noski namenili kar 20 tisoč evrov, da bi olajšali dneve v bolnišnicah, kjer je to življenjskega pomena. Ob tem so v Petrolu hvaležni članom Petrol kluba za njihovo izjemno aktivacijo, saj je bil zastavljen cilj Zlatih točk dosežen še pred iztekom akcije. Zbrana donacija bo pomagala, da bodo Rdeči noski v okviru svojih rednih obiskov smeh in dobro voljo prinesli v tisoč bolniških sob in sob v domovih za starejše po vsej Sloveniji.

V teku pa je že nova akcija, kjer bodo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pomagali obnoviti slovenski gozd.

Skupaj lahko prispevamo k lepši prihodnosti slovenskega gozda

Zadnja leta smo bili priča številnim naravnim nesrečam, ki jih narekujejo podnebne spremembe, kot so poplave, žled in siloviti požari. Eden hujših je junija 2022 zajel goriški Kras in uničil 2.900 hektarjev gozdov. Če se kdaj, potem se ravno sedaj zavedamo pomembnosti gozdov, ki predstavljajo vir čistega zraka.

Tudi v Petrolu so prepoznali pomembnost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, zato so v preteklem letu podpisali zavezo o dolgoročni podpori projektu Zeleno srce Krasa, ki bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije skrbel za izvedbo načrta sanacije obnove gozda na pogorelem Krasu.

Do 10.000 novih drevesnih sadik!

Ker pa so za obnovo poškodovanih gozdov potrebna sredstva, so v sodelovanju z Zavoda za gozdove Slovenije , ki ohranja in skrbi za sonaravni razvoj slovenskih gozdov, organizirali dobrodelno aktivnost "Skupaj rastemo", v okviru katere lahko člani Petrol kluba svoje Zlate točke podarite slovenskim gozdovom prek Zavoda za gozdove Slovenije, še preden točke 31. januarja 2023 zapadejo. Ko bo zbranih dovolj Zlatih točk, bodo te spremenili v donacijo v višini do deset tisoč evrov. In jo še podvojili do 20 tisoč evrov sredstev za pogozdovanje.

Z zbranimi Zlatimi točkami lahko v Petrolu v partnerstvu s Petrol klub člani in Zavodom za gozdove Slovenije obnovijo do štiri hektarje gozda, kar predstavlja do deset tisoč novih sadik gozdnih dreves oziroma več kot pet nogometnih igrišč novega gozda. Ta drevesa bodo v odrasli dobi vsako leto v povprečju vsrkala 220 tisoč kilogramov ogljikovega dioksida iz ozračja. To pa predstavlja enak ogljični odtis, ki ga ustvarimo z 1, 2 milijona kilometrov vožnje z vozili na fosilna goriva! Po navajanju ARSO so osebna vozila v Sloveniji v letu 2020 povprečno izpustila 183,04 g CO2 na kilometer. Odraslo drevo bo, po podatkih Evropske agencije za okolje, iz ozračja vezalo okoli 22 kg CO2 na leto.

Gre za še eno v nizu aktivnosti, s katerimi želijo v Petrolu podpreti obnovo slovenskih gozdov. Aktivni so tudi z organiziranjem lastnih prostovoljskih delovnih akcij, v katerih njihovi zaposleni pomagajo (in bodo tudi v prihodnje) saditi nova drevesa.

Zakaj pomagati slovenskemu gozdu?

Drevesa so izjemno pomembna, saj nas oskrbujejo s kisikom in čistijo naš zrak. Še zdaleč niso le statični organizmi. Nekateri strokovni krogi jih poimenujejo kot zelo čuteča bitja, ki lahko pomnijo informacije in jih celo posredujejo drugim drevesom. Ob vsem tem letno porabijo okoli 7,5 milijona ton ogljikovega dioksida, ki se veže v les, in proizvedejo okoli 5,5 milijona ton kisika.

Gozd je pomemben tudi zaradi zaščite tal pred erozijo, preprečuje pa tudi nastanek plazov. Poleg tega zagotavlja proizvodnjo lesa, ki se danes uporablja za številne namene.

Kako pomembni so slovenski gozdovi, vedo tudi naši biatlonci Jakov Fak, Lena Repinc in Alex Cisar, ki so ponosni ambasadorji projekta. Ker trenirajo in tekmujejo v naravnem okolju, še toliko bolj razumejo, kako pomembno je ohranjanje naše biotske raznovrstnosti.

Zlate točke podarite prek spleta ali na najbližjem Petrolu Zlate točke lahko podarijo prav vsi člani Petrol kluba. Slovenskim gozdovom jih lahko donirajo kar na blagajni najbližjega Petrola ali prek aplikacije Na poti ali spletnega obrazca.

Za lepšo prihodnost štejeta vsaka točka in vsako dejanje

V Petrolu z veseljem vračajo družbi, saj so prepričani, da smo za lepšo prihodnost odgovorni prav vsi.

Poleg zbiranja Zlatih točk v decembru za Rdeče noske pa so te v preteklosti že zbirali za program Botrstvo v športu, ki pomaga nadarjenim mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Letos so podporo mladim športnim upom še nadgradili in pripravili posebno akcijo, v kateri obiskovalce Petrola pozivajo, da do konca marca 2023 znesek svojega nakupa zaokrožijo navzgor. Tako zbrane Smučarske cente bodo prišteli k deset tisoč evrom, ki so jih za mlade smučarje že namenili v Petrolu.

Ker šteje prav vsaka Zlata točka in vsako dobro dejanje. Skupaj lahko pomagamo prinesti nov dih življenja v slovenske gozdove.

