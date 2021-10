Obeležujemo dan dostojnega dela #video

Danes obeležujemo svetovni dan dostojnega dela. Pri nas trg dela počasi, a vztrajno okreva, že zadnjih osem mesecev brezposelnost pada, v državi pa imamo trenutno dobrih 66 tisoč brezposelnih. Zavod za zaposlovanje je v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenija prvič pripravil projekt Dan za dvojnika, v katerem so lahko brezposelni delovni dan preživeli v vlogi zaposlenega, na delovnem mestu, ki si ga želijo opravljati. Poleg zavoda in zbornice se je projektu pridružilo še pet podjetij.

Neža Čop je 32-letna pravnica, ki se pripravlja na pravosodni izpit, po tem ko je končala pripravništvo na enem od ministrstev je ostala brez službe, zato je za en dan prevzela vlogo direktorja Obrtniške zbornice Slovenije.

"Zavod me je kontaktiral, me vprašal, če sem zainteresirana, potem greš v izbor," je povedala.

Na novo vlogo gleda kot na priložnost, da se nauči kaj novega prav tako pa kot na referenco za naslednjo službo. Z njenim delom je bil zelo zadovoljen tudi direktor zavoda Danijel Lamperger, ki se je danes prevzel vlogo mentorja.

"Želimo, da podarimo to izkušnjo kolegici, ki je danes tukaj, ki je danes moj dvojnik in skupaj greva skozi delovni dan;" je povedal direktor zavoda Danijel Lamperger.

Na trgu dela število brezposelnih pada, velike potrebe v določenih poklicih

Trg dela počasi okreva, v zadnjih 8-ih mesecih število brezposlenih vztrajno pada, kažejo pa se velike potrebe po določenih poklicih, ki so zaradi epidemije najbolj trpeli.

"Soočamo se s pomanjkanjem ustreznih kadrov za potrebe delodajalcev, primanjkljaji so v zdravstvu, ... šolstvu, strojništvu, ... gradbeništvu in gostinstvu," je povedala Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana na Zavodu za zaposlovanje RS in dodala: "Trenutno je 66 tisoč brezposelnih, potrebe so po novih delavcih vsak dan večje."

Nekateri poklici se soočajo z velikim upadom zanimanja

Z velikim pomanjkanjem kadra se soočajo tudi domovi za ostarele, trgovine, različne proizvodnje pripoveduje Barbara Vrtačnik. S pomanjkanjem kadrov se soočajo tudi v avtomobilski industriji.

"Imamo zelo velike težave, cela avtomobilska branža ima težave z zaposlenimi, težko je najti mehanike, kleparje, ličarje, to je velik problem, mladi se ne odločajo za te poklice," je povedal lastnik mehanične delavnice Avtomojster, Tilen Petrič.

Avtomehanična delavnica Avtomojster je vrata odprla dvojniku, to je postal Igor Škarabot, sicer po poklicu optik, ki si je v življenju zaželel sprememb.

"Danes sem dobil možnost od OZS ki vodi ta projket, da poskusim, več znaš več veljaš, delo je zanimivo," je o prvih občutkih po delu povedal Igor Škarabot.

Oba dvojnika sta bila nad novimi izkušnjami in nad delovnim okoljem, v katerem sta preživela delovni dan, navdušena. Današnji dan za dvojnike je tako prinesel marsikatero pozitivno izkušnjo in morda odprl kakšno novo karierno pot, dan pa naj bi opozoril tudi na dejstvo, da je zaposlitev dvosmerna cesta, tega se morata zavedati tako delodajalec kot delavec, dostojno delo pa naj poleg dostojnega plačila zaposlenim prinese tudi stabilnost in varnost.