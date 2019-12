Občina Kranj si je z zmago prislužila novo pridobitev #video

Skupina prostoRož je letos osnovala projekt Zelene strehe 2°, v okviru katerega so septembra iskali občino, v kateri bi ozelenili streho javne stavbe in bi tako hkrati postala zelena površina za vse občane. Na poziv projekta se je odzvalo 15 občin, zmagala pa je občina Kranj, saj je oddala najbolj prepričljivo ponudbo.

Kot so nam že pred časom pojasnili, želi skupina prostoRož s projektom Zelene strehe 2° narediti pomemben korak naprej k ukrepanju proti posledicam podnebnih sprememb, nadejajo pa se tudi premikov v prihodnje, da bi ozelenitev streh, tako javnih kot zasebnih, postale celo praksa, kot to velja v skandinavskih državah, Nemčiji in Avstriji.

Projekt vreden 40 tisoč evrov

"Čas je, da zelene strehe dobijo tudi naše občine," se glasi slogan projekta Zelene strehe 2° skupine prostoRož, ki prepoznava potencial zelenih streh in njihovih pozitivnih vplivov tako za okolje kot prebivalce. "Ekstremna vročina in deževje kažeta, da se moramo v Sloveniji bolje pripraviti na negativne posledice, ki jih prinaša globalno segrevanje," so pojasnili.

Foto: Getty Images

Prijave na projekt v skupni vrednosti 40 tisoč evrov, ki ga sofinancirata Eko sklad in ministrstvo za okolje in prostor, so trajale do začetka septembra, na natečaj pa so se lahko prijavile vse slovenske občine. Kot so nam razložili, se je na projekt prijavilo 15 občin, med katerimi je zmagala kranjska občina, zato bo izvedbo projekta podprl tudi Kranj.

Potekale bodo tudi delavnice

Kot pojasnjujejo, sta Kranj in prostoRož arhitekti že v fazi pregleda dokumentacije in preverjanja, kateri obstoječi javni objekt znotraj mesta je najbolj primeren za ozelenitev. Kot še dodajajo, bo zelena površina merila do 400 kvadratnih metrov.

"Zasaditev na strehi bo potekala v začetku naslednje pomladi, arhitekti pa bodo skupaj z zunanjimi strokovnjaki celo pomlad in poletje spremljali stanje zelene strehe," pojasnjujejo v skupini. Da pa bi navdušili uporabnike in opogumili lastnike stavb, bodo organizirali tudi delavnice na temo urbanega zelenja in hkrati izvajali meritve, s katerimi bodo preverili okoljske in psihološke učinke na nove strehe.

Poglejte si, kako je videti zelena streha v realnosti.





Športni center angleškega nogometnega kluba Chelsea Cubham. Sicer pa obstajata dve vrsti zelenih streh; ekstenzivna in intenzivna. Ekstenzivne zelene strehe so lahke, saj so prekrite s tanjšo plastjo vegetacije. Na tovrstni strehi bodo posadili lažje rastlinje, kot so različne vrste mahov in zelišč. Pri intenzivnem strešnem sistemu, ki lahko podpre večjo težo rastlinja, bodo v poštev prišle različne trave, trajnice in olesenele rastline.

Kranj lahko s projektom pričakuje promocijo

V prostoRožu zagotavljajo, da bo ozelenitev strehe pomembno pripomogla k boljši prepoznavnosti občine, saj se bodo lotili promocije projekta in ga predstavili tudi preostalim slovenskim občinam. S tem namenom bodo ravno tako pripravili katalog ukrepov za ozelenitev streh, ki ga bo lahko Kranj uporabljal tudi po koncu projekta.

Foto: Getty Images

Dolžnost vzdrževanja strehe bo prevzelo mesto, zato bo zaveza občine k ohranjanju zelene površine bistvenega pomena za njen učinek. Kot pojasnjujejo, so za uspešno ozelenitev potrebna tri leta vzdrževanja, potem pa bo zelenje dovolj razraščeno, da to ne bo več potrebno.

Stroški in tip vzdrževanja so seveda odvisni od velikosti strehe in tipa ozelenitve. Ta je namreč lahko ali ekstenzivna ali intenzivna, a kot poudarjajo, pa stroški načeloma niso visoki.

"V enem letu je treba streho enkrat pognojiti, opleti in jo mogoče še dvakrat obiskati, da se preveri, ali je z zelenjem vse v redu," so nam dejali pred meseci. V prostoRožu še dodajajo, da bo izbor rastlin odvisen od statične preveritve strehe, njene toplotne prevodnosti, namena uporabe in tipa.

Zakaj 2°?

V skupini prepoznavajo potencial projekta, saj ta naslavlja ključne okoljske izzive urbanih središč, med katerimi so najbolj vidni pregrevanje ozračja, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska raznovrstnost.

Foto: Getty Images

Ker ti dejavniki, skupaj s pomanjkanjem zelenih površin, najbolj vplivajo na zdravje prebivalcev in kakovost življenja v mestnih središčih, želijo s spodbujanjem ozelenitve pripomoči k zmanjšanju negativnih posledic podnebnih sprememb. Poleg številnih blagodejnih vplivov na okolico bo zelena streha pripomogla tudi k boljši estetiki mesta, saj bo zmehčala urbanistično zasnovo mestne betonske konstrukcije.

Kot povzemajo raziskave, narejene na ravni naše države, je temperatura zraka v mestih na območju, kjer je veliko zelenja, tudi do dve stopinji nižja kot na območjih, kjer zelenja ni.

Okoljski problemi zahtevajo učinkovite rešitve

Skupina prostoRož ugotavlja, da so zelene površine v mestih učinkovit ukrep proti nestanovitnemu vremenu, prinašajo pa tudi pozitivne dejavnike h kakovosti mestnega življenja.

"Iščemo streho, ki bo po ozelenitvi dostopna javnosti. Poleg tega, da ima takšna streha pozitiven vpliv na stavbo in okolje, ugoden psihološki učinek na njene uporabnike in druge, ki nanjo gledajo, želimo, da streha postane tudi nova zelena javna površina, dostopna za njene občane," so v samem začetku projekta poudarili v skupini, hkrati pa so opozorili na dejstvo, da ena streha nikakor ne more rešiti vseh naravnih težav, lahko pa spodbudi izbrano občino k bolj ambicioznim okoljskim ukrepom ter postane zgled za druge javne in zasebne lastnike stavb.

Foto: Thinkstock

Zelena streha pa ni le pozitiven prispevek k blaženju učinkov podnebnih sprememb, temveč podaljšuje tudi življenjsko dobo strehe in zvišuje vrednost nepremičnine. Čeprav obstajajo predsodki, da bi lahko zelenje na strehi uničilo konstrukcijo in strešne materiale ter s tem povzročilo zamakanje, je v resnici ravno nasprotno.

Pravilno izvedena ozelenitev namreč pripomore k podaljšanju življenjske dobe strešne konstrukcije, saj zelenje deluje kot trdna vodotesna pregrada, ki materiale obvaruje pred vremenskimi vplivi. Zelena streha zato ni le bolj prijazna do okolja, ampak je tudi trajnejša naložba.