Ob zapiranju države omejeno delo tudi v državnem zboru

Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič je še pred glasovanjem o predlogu sprememb sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje, ki je vključeval prestavitev izredne seje, ocenil, da bi DZ moral kot institucija delovati "ne glede na vse", "v dobrem in v slabem". Vodja poslancev SD Matjaž Han pa je dejal, da pred poslanci ni nič tako pomembnega, da ne bi moglo počakati.

Razprava o ugotovitvah računskega sodišča

Generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar je spomnila, da glede na splošno navodilo za čas zaprtja države, ki se začne v četrtek in bo trajalo do vključno 11. aprila, na področju javne uprave in organov državne uprave v prostorih delovnega mesta ostane približno 20 odstotkov zaposlenih. Glede na to je pozvala k sprejetju "razumne odločitve".

Izredna seja DZ, ki so jo danes prestavili na 13. april, bo namenjena razpravi o ugotovitvah iz poročila računskega sodišča glede nabav zaščitne opreme v času epidemije covid-19. Izredno sejo so zahtevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levice in SAB, saj menijo, da je treba opraviti širšo razpravo o ugotovljenih nepravilnostih in zagotoviti, da se te ne bi več ponavljale.

Med sklepi, ki jih predlaga opozicija, je tudi priporočilo vladi, naj prevzame politično odgovornost za netransparentne postopke nabav zaščitne in medicinske opreme ter se javnosti opraviči za nakup neuporabne opreme in oškodovanje javnih sredstev.

Računsko sodišče je namreč v poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Od vlade in zavoda je zahtevalo popravljalne ukrepe, piše STA.