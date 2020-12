O preimenovanju Titove ceste bodo v Radencih odločali na referendumu

"Takoj, ko se bodo umirile razmere zaradi koronavirusne bolezni in se bodo lahko ljudje gibali brez kakršnih koli omejitev, bomo izvedli referendum in odločali o preimenovanju. Tako, kot se bodo krajani odločili, se bo ulica tudi imenovala," je za STA povedal Roman Leljak.

Franc Vukajč je v svoji pobudi zatrjeval, da je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci neskladen z zakoni, ker naj pri spreminjanju imena ulice ne bi bil izveden ustrezen predhodni postopek posvetovanja in ker naj bi župan kljub vedenju, da bo vložena pobuda za referendum proti preimenovanju Titove ceste, odlok objavil.

Ustavni sodniki so izvrševanje odloka sicer zadržali, vendar je ta med postopkom prenehal veljati, saj je občinski svet 30. julija 2020 sprejel sklep o njegovi odpravi. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise, lahko pa tudi neveljavne, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti, so pojasnili sodniki. Pobudnika so pozvali, naj izkaže obstoj takih posledic, vendar obstoja takih posledic ni izkazal, so sporočili s sodišča.

Ustavno sodišče oktobra zavrglo tudi pobudo Leljaka

Ustavno sodišče je oktobra s šestimi glasovi proti trem zavrglo tudi pobudo Leljaka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o razpisu svetovalnega referenduma o preimenovanju Titove ceste v Radencih. Sodniki so ugotovili, da pobudnik, torej župan, ki pa je pobudo vložil kot občan, nima pravnega interesa za začetek postopka, in da zato referendum v Radencih bo.

Leljak je takrat sicer ugotavljal, da bi bila odločitev sodišča drugačna, če ne bi šlo za svetovalni referendum. Kot je dejal, to v bistvu pomeni, da je ustavno sodišče na neki način sporočilo, da zakonodajnega referenduma ne bi dovolilo in da lahko občina sprejme odlok, ki spremeni ime ulice. Pobudniki sicer imajo možnost, da sprožijo postopek referenduma, ampak glede na takšna mnenja, kot so v dokumentih zapisana, je realno pričakovati, da ustavno sodišče zakonodajnega referendum ne bo dovolilo, je takrat povedal Leljak.