Komisija DZ za nadzor javnih financ za revizijo vseh naročil 2TDK

Komisija za nadzor javnih financ je sejo na temo vodenja infrastrukturnih projektov začela 4. septembra, a jo prekinila zaradi odsotnosti ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek. Predlagatelj seje je bila stranka NSi, ki je ocenila, da projekti v Sloveniji - izpostavljeni so bili predvsem izgradnja drugega tira, druge cevi predora Karavanke in tretje razvojne osi - tečejo netransparentno in neučinkovito.

Cilj Bratuškove: dobiti čim več infrastrukture za čim več denarja

Tokrat se je seje udeležila tudi Bratuškova, ki je sicer razpravo predčasno zapustila zaradi drugih obveznosti. Med drugim je poslancem zatrdila, da je cilj nje osebno in ministrstva ter DZ enak: dobiti čim več infrastrukture za čim več denarja.

"Izzivov pri infrastrukturnih projektih je ogromno, začenši z umeščanjem teh projektov v prostor, zagotovitvijo denarja in postopki javnega naročanja," je poudarila Bratuškova. Gre za področja, ki v največji meri ne sodijo pod resor ministrstva za infrastrukturo, je izpostavila.

Foto: Ana Kovač

Andrej Rajh iz SAB je tudi tokrat poudaril, da ga namen sklicatelja seje "bega". Spomnil je, da je podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak tiskovni predstavnik konzorcija, ki mu grozi, da bo neizbran na javnem razpisu. Podobno je tudi njegov strankarski kolega Marko Bandelli situacijo s Hajdinjakom opisal kot "konflikt interesov in koruptivno dejanje".

Jože Lenart (LMŠ) je predlagateljem očital navajanje neresničnih podatkov. Razprava se je v tem smislu dotikala predvsem vprašanja trase za tretjo razvojno os. Bratuškova je izpostavila, da je bila v študiji variant trasa F2-2, ki je bila na koncu izbrana, ocenjena na 596,6 milijona evrov, trasa F6, ki so ji bolj naklonjeni v opoziciji, pa na 616,8 milijona evrov.

Černač meni, da vlada ne naredi ničesar, da se investicije ne bi preplačevale

Ministrica je izpostavila tudi, da na ministrstvu delujejo v skladu z veljavnimi dokumenti. Če kdo želi spremembe, mora zato predlagati in sprejeti formalni sklep. "Lahko nam naložite, da gremo še enkrat preverjati traso. Bomo preverili, a tačas se projekt ne bo izvajal. Nobene stvari ne delamo na svojo roko, vsi dokumenti so sprejeti. Nisem jih pa sprejemala jaz niti jih nisem sama predlagala," je dejala.

Kar se tiče odprtih postopkov, kot so izbira izvajalca za predor Karavanke in Glinščico, pa je Bratuškova dejala, da se vanje ne bo vtikala, saj to ni primerno. Poudarila je tudi, da izpostavljenih projektov ne vodi ministrstvo, pač pa družbi 2TDK in Dars, sama pa v konkretne postopke ne posega, zahteva le zakonitost in spoštovanje investicijskih programov.

Foto: Klemen Korenjak

Predsednik komisije za nadzor javnih financ Anže Logar (SDS) je Bratuškovi očital, da poslanci po njenem očitno ne smejo razpravljati ne o postopkih, ki so še odprti, ne o tistih, ki so zaključeni. Zvonko Černač (SDS) je menil, da vlada ni naredila in ne namerava narediti ničesar, da se investicije ne bi preplačevale. "Vi ste ministrica in lahko preverite in pregledate, za katere projekte obstajajo boljše rešitve," je poudaril.

Se obetajo spremembe v sistemu javnega naročanja?

"DZ ne sprejema tras, tudi ni ustavil gradnje elektrarn na Muri," se je strinjal poslanec NSi Jožef Horvat. Bratuškovi je dejal tudi, da lahko računa na njihovo podporo pri poroštvenem zakonu za tretjo razvojno os, "če bomo vedeli, za kaj dajemo poroštvo".

Seje se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je ponovno izpostavil prihajajoče spremembe v sistemu javnega naročanja. "Govoriti, da je z javnimi naročili v Sloveniji vse narobe, pa je škodljivo," je poudaril ob tem. Vsako leto je namreč naročil več kot 6000, pa jih manj kot dva odstotka konča na državni revizijski komisiji.

Rudi Medved. Foto: STA

Komisija za nadzor javnih finance je sicer izglasovala štiri sklepe. S prvim na pobudo NSi komisija računskemu sodišču predlaga, da opravi revizijo postopkov sklenitve aneksa pri projektu graditve izvlečnega tira in sklenitve aneksa za dodatna dela k svetovalni pogodbi s podjetjem Deloitte. Z drugim računskemu sodišču predlaga, da revidira uredbo o državnem prostorskem načrtu za cesto od Šentruperta do Velenja še pred sprejemom zakona o državnem poroštvu.

Na predlog SDS je komisija računskemu sodišču predlagala, naj izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti vseh javnih naročil družbe 2TDK, ki so povezani z izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. Na predlog Levice pa je še pozvala ministrstvo za infrastrukturo, da v 15 dneh DZ predloži finančne specifikacije tras za tretjo razvojno os.