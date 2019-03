Drugi tir še majhen korak bližje: vlada o koncesiji za 2TDK

Medtem ko infrastrukturno ministrstvo pripravlja uradne podlage, da lahko 2TDK začne dela, finančna konstrukcija še ni zaprta. Po obljubah ministrice Alenke Bratušek bo to vprašanje rešeno do konca maja.

Ministrstvo za infrastrukturo je vladi poslalo predlog uredbe o koncesiji za drugi tir, ki bo - če bo seveda sprejeta - podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe s podjetjem 2TDK. To bi s tem dobilo "uradno" zeleno luč za projekt drugega tira. Medtem priprave tečejo tudi na terenu: gradnjo dostopnih cest do trase tira med Divačo in Koprom si bo danes ogledala tudi ministrica Alenka Bratušek.

Bo Dušan Zorko, sicer že tretji direktor 2TDK v treh letih, vendarle dobil pooblastilo in zasadil lopato za milijardni projekt drugega tira? Foto: STA Vlada ima na mizi predlog uredbe o koncesiji za drugi tir. Kdaj jo bo vlada Marjana Šarca obravnavala, ni znano, iz uredbe pa izhaja, da ima država po sprejetju mesec dni časa, da sklene koncesijsko pogodbo za drugi tir.

To pomeni, da bi lahko v dobrem mesecu dni podjetje 2TDK, ki ga vodi Dušan Zorko, dobilo zeleno luč, da začne dela na projektu. Koncesija bi projektnemu podjetju omogočila tudi črpanje evropskih sredstev in pogovore za posojila, torej dejansko izvajanje milijardnega projekta, za katerega je bilo ustanovljeno.

Podjetje 2TDK bo 45 let bdelo na drugim tirom

Na podlagi uredbe bosta država in 2TDK za 45 let sklenila koncesijsko pogodbo, podjetje 2TDK pa bo lahko nato v tem času nadziralo gradbena dela ter pozneje upravljalo zemljišča in vso zgrajeno železniško infrastrukturo. Po izteku koncesijske pogodbe nadzor nad infrastrukturo in zgrajenimi objekti prevzame država.

Najprej evropska sredstva in kapitalski vložki, šele nato posojila

Foto: drugitir.si Pri projektu, katerega ocenjena investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov, je še vedno odprto vprašanje financiranja. Za zdaj ima podjetje 2TDK na računu le 20 milijonov evrov, ki jih je lani v okviru dokapitalizacije vložila država. Ta naj bi zagotovila še 180 milijonov evrov kapitalskega vložka.

Država je začrtala tudi tri domače vire.

Že z začetkom leta je uvedla pribitek k cestnini za tovornjake in avtobuse na dveh avtocestnih odsekih, s katerim želi zbrati 122 milijonov evrov.

na dveh avtocestnih odsekih, s katerim želi zbrati 122 milijonov evrov. Povišati namerava znesek uporabnine za železniške tire , ki bi ga plačevalo podjetje SŽ-Infrastruktura.

, ki bi ga plačevalo podjetje SŽ-Infrastruktura. Uvesti namerava dodatno takso na pretovor, ki bi jo na začetku pripravljalnih del za drugi tir plačevala Luka Koper.

Država želi predvidoma dobiti 250 milijonov evrov evropskih sredstev, preostalo pa naj bi financirali s posojili. Evropska investicijska banka (EIB) je Sloveniji praktično že odobrila 250 milijonov evrov posojila. Zadnja ovira je odločanje odbora direktorjev, ki se bo sestal 9. aprila, a to naj bi bila le še formalnost. Poleg tega država računa še na posojila pri (državni) SID banki ter konzorciju trojice poslovnih bank in EBRD.

Investicijski program, ki ga je januarja javno predstavila Bratuškova, sicer predvideva tudi možnost sodelovanja zalednih držav, a Bratuškova trenutno projekt pelje v smeri, da Slovenija projekt izvede sama. Ministrica napoveduje, da bo finančna konstrukcija zaprta do konca maja, s čimer naj bi preprečili, da bi bila evropska sredstva ogrožena.

Včeraj predlagana uredba se financiranja projekta dotika v delu, kjer določa, da mora podjetje 2TDK za gradnjo drugega tira uporabiti zlasti evropska sredstva in kapitalske vložke države, posojila pa lahko najame le, če drugi viri, ki jih določa zakon, ne zadoščajo. Podjetje mora tudi pridobivati evropska sredstva, država pa mu bo pri tem pomagala.

Bratuškova danes na gradbišče

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki bdi nad projektom gradnje drugega tira med Divačo in Koprom, si bo danes skupaj z direktorjem Zorkom, Dimitrijem Zadelom, predsednikom uprave Luke Koper, in Jankom Severjem, predsednikom krajevne skupnosti Črni Kal, ogledala potek gradnje dostopnih cest do trase novega železniškega tira.

Dostopne ceste morajo biti zgrajene v enem letu

Gradnja 20 kilometrov dostopnih cest, ki jo izvajata podjetji Kolektor CPG in Euroasfalt, stala pa bo 12 milijonov evrov (vrednost brez DDV), naj bi bila končana v prvi polovici prihodnjega leta. Gradnja cest je del pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). Ceste bodo asfaltne, zgrajene pa morajo biti do začetka izvajanja del pri gradnji predorov in večjih premostitvenih objektov.