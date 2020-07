NPU zaslišal Tonina zaradi poročila o arbitraži

Razlog za pogovor s kriminalisti je poročilo o arbitraži, ki ga je 11. novembra lani sprejela parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki ji je takrat kot opozicijski poslanec predsedoval prvak NSi Tonin.Na Sovi so po tem potrdili, da so policijo in okrožno državno tožilstvo obvestili, da je pri objavi javnega dela poročila prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov, po poročanju 24ur piše STA.

Pisni zagovor naj bi bil predstavljen danes

Na medijska poročanja, da je Sova ovadila Tonina, je slednji potem objavil pojasnilo, ki ga je dobil od vodje ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva Katarine Bergant, da se naznanilo suma kaznivega dejanja ne nanaša na točno določeno osebo. Tonin sicer zaradi poročila o arbitraži na zaslišanju pri kriminalistih ni bil prvič, po poročanju portala 24ur.com pa so se na prejšnjem dogovorili za pisni zagovor, ki naj bi ga Tonin in njegova odvetnica kriminalistom predstavila danes.

Foto: STA

A so se torej očitki spremenili, tako mu ne očitajo več izdaje tajnih podatkov, ampak naj bi ga po poročanju portala zdaj kriminalisti dolžili opustitve dolžnega ravnanja, ker je v tajni del poročila o arbitraži vključil tajne podatke Sove, a ni o tem vnaprej seznanil drugih članov Knovsa. Čeprav so poročilo prebrali in sprejeli.

Tonin in njegova odvetnica sta prepričana, da tega predkazenskega postopka ne bi smelo biti, zato sta zahtevala, da se do tega postopka opredeli tudi tožilstvo, so za STA potrdili tudi na NSi.

Knovs je v javnem delu poročila o prisluškovalni aferi v arbitraži iz leta 2015 sicer obremenil predvsem nekdanjo slovensko agentko Simono Drenik, ker da v nedovoljeni komunikaciji z nekdanjim arbitrom Jernejem Sekolcem ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in pravil, Sova pa da je na drugi strani izvedla vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja vpletenih, še navaja STA.