NPU kazensko ovadil predsednika uprave gospodarske družbe na Ptuju

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je na Specializirano državno tožilstvo RS podal kazensko ovadbo zoper sedem članov uprave gospodarske družbe s Ptuja. Med osumljenimi je tudi predsednik uprave. Ta je v letih 2008 in 2009 v imenu in na račun gospodarske družbe sklenil dve kupoprodajni pogodbi za nakup delnic in druge listine, vezane k tema pogodbama, v skupnem znesku približno 26 milijonov evrov.

Preiskovalci so ugotovili, da je prvo osumljeni predsednik uprave s preostalimi člani uprave gospodarske družbe s Ptuja storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z namenom, da bi pridobil premoženjsko korist gospodarski družbi iz Ljubljane.

Ravnal v nasprotju z interesi podjetja

"V ta namen je izrabil svoj položaj tako, da je v letih 2008 in 2009 v imenu in na račun gospodarske družbe sklenil dve kupoprodajni pogodbi za nakup delnic ter druge listine, vezane k tema pogodbama, v skupnem znesku približno 26 milijonov evrov. Nato je na podlagi teh pogodb poravnal kupnino v dogovorjenem znesku. Pri tem je ravnal v nasprotju z interesi podjetja, ki ga je vodil, in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja," so sporočili z generalne policijske uprave.

Pristojni organi so med preiskavo namreč ugotovili, da je predsednik uprave sklenil pogodbo, čeprav je vedel, da nakup teh delnic ni bil potreben ter da je poštena oziroma ekonomsko upravičena cena delnic bistveno nižja od pogodbene cene. Na ta način je direktor gospodarske družbe drugi gospodarski družbi pridobil premoženjsko korist v znesku najmanj štiri milijone evrov.

Kazenska ovadba zaradi suma treh kaznivih dejanj

Odgovorne osebe družbe iz Ljubljane, ki je pridobila omenjeno premoženjsko korist, ter druge, povezane s to družbo in osumljenimi povezane osebe, pa so utemeljeno osumljene pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja, so še sporočili z generalne policijske uprave.

Preiskovalci NPU so prav tako pet od sedmih osumljenih že aprila 2020 kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj zlorabe položaja oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ).