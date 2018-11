NPU opravlja hišne preiskave zaradi suma bančne korupcije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalci NPU skupaj s kriminalisti več policijskih uprav od jutra zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj v bančništvu opravljajo hišne preiskave na 26 naslovih na območju Maribora, Kranja in Ljubljane, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. Preiskava poteka tudi v mariborskem javnem podjetju Snaga.

V mariborskem javnem podjetju Snaga so zjutraj sicer potrdili, da pri njih poteka preiskava, a dodali, da ta ni povezana z opravljanjem njihove primarne dejavnosti. Zaradi interesa preiskave s podrobnejšimi informacijami niso seznanjeni, so pa ob tem dodali, da vodstvo podjetja v preiskavo ni vpleteno.

Od 13 osumljencev je 12 pridržanih

Spletni Večer navaja neuradne informacije, da naj bi v zvezi s Snago preiskovali domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji, ki jo podjetje upravlja od leta 2012. V ospredju preiskave naj bi bil sum jemanja nedovoljenih daril pri odobritvi kreditov. Kredit za prenovo strehe naj bi po pisanju časnika pridobili v hranilnici oziroma banki Lon.

Kot so ob tem pojasnili na policiji, pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in nedovoljenega sprejemanja daril. Predkazenski postopek poteka zoper 13 osumljencev, med katerimi je 12 pridržanih.

Hišne preiskave sicer opravljajo na podlagi sodnih odredb v zasebnih in poslovnih prostorih na 26 naslovih, na dveh pa bodo zasegli elektronske naprave. Pri preiskavah sodeluje 53 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in 57 kriminalistov iz Policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Kranj, Koper in Novo mesto.