Novodobni tatovi pozvonijo pri vhodnih vratih #video

Pred prazniki ali načrtovanim dopustom navadno slišimo ogromno opozoril, kako se lahko zavarujemo pred nepridipravimi. A pozor, obiščejo vas lahko tudi, ko ste doma. In to sredi belega dne. Pravzaprav jim vrata v svoj dom odprete sami.

Pozvonijo vam pod pretvezo, da je treba v vašem stanovanju ali hiši opraviti določene meritve. Nato vam spretno odvrnejo pozornost in še preden se zaveste, ste okradeni. Kako se lahko pred drznimi tatvinami zavarujete in predvsem, na kaj morate biti pozorni, ko se na vaših vratih pojavi neznana oseba?

Tatovi po novem zvonijo pri vhodnih vratih

Tatovi so vedno bolj predrzni, predvsem pa iznajdljivi. "Je pa odvisno, za kakšen tip storilcev gre in za kakšen tip kaznivega dejanja," je pojasnila detektivka Bernarda Škrabar. Po novem nepridipravi že popolnoma odkrito pridejo do hiše, ki so si jo izbrali, in enostavno pritisnejo na zvonec. Ko jim stanovalec odpre, ga pod pretvezo, da so od kakega podjetja, zvabijo od hiše. Ne zaupajte! "Ne odpirajte ljudem, ki jih ne poznate, in seveda preverite. Če se nekdo izdaja za inšpektorja, mora imeti identifikacijsko kartico," je še dejala detektivka.

Med žrtvami so predvsem starejši in ljudje, ki živijo sami

Lastnik hiše pusti vrata odklenjena, drugi zlikovec pa nima težkega dela. Smukne v hišo in oropa lastnika. "Večinoma izbirajo ljudi, za katere vedo, da so sami v stanovanju, večinoma so žrtve starejši ljudje, ljudje, ki živijo sami," je rekel Aleš Kegljevič, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto pri Generalni policijski upravi.

Ne premikajte predmetov in ne pospravljajte

Zato hišo vedno zaklenite, če jo zapustite. Če pa se je najhujše že zgodilo, bodite pozorni. "Vsekakor odsvetujemo kakršno koli premikanje predmetov, pospravljanje in s tem seveda uničevanje materialnih dokazov, ki bi jih mi zavarovali z ogledom," je dodal Kegljevič.

Svojih stvari ne puščajte v avtomobilu

Še vedno pa smo premalo pozorni na to, da ko zapuščamo avto, pa četudi samo za pet minut, puščamo svoje stvari na vidnem mestu. Pred vrtcem ugasnemo avto in ga zapustimo, denarnica in telefon pa ostaneta v njem. Prava vaba. "To privlači nepridiprave," je povedala Škrabarjeva in dodala, da bodo nepridipravi v tak avtomobil vlomili prej kot v takega, kjer ni nič na vidnem mestu. "Vse, kar se vidi skozi stekla vozila, je na vidnem mestu in lahko pritegne storilca. Saj storilec ne ve, kaj je notri. Lahko je kaj vrednega, lahko pa je le komplet športne opreme od prejšnjega večera," je dodal Kegljevič.