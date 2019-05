Filmski rop piranskega občinskega svetnika in njegove žene

Oboroženi neznanci so v nedeljo ponoči oropali piranskega občinskega svetnika in podjetnika Sava Radića, poročajo Primorske novice. Roparji so ju presenetili sredi noči v spalnici, ju napadli in grozili s pištolo, po poročanju časnika pa nato pobegnili s plenom, vrednim več kot sto tisoč evrov.

Policisti so prijavo o ropu dobili v nedeljo ponoči, nekaj minut pred drugo uro. Neznani moški so zakonca prisilili, da sta povedala, kje imata denar in druge vredne predmete, so za Primorske novice pojasnili na koprski policijski upravi. Odnesli so jima denar, zlatnino in mobilne telefone, nato pa pobegnili.

"Tako grobih prizorov nisem videl niti v ameriških kriminalkah," je za Primorske novice povedal Radić in dodal, da bosta z ženo še dolgo čutila posledice brutalnega nočnega dogajanja.

Policisti in kriminalisti so v hiši zakoncev Radić po brutalnem nočnem dogajanju zavarovali sledi v hiši. Policisti zadevo intenzivno preiskujejo, je povedala tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.