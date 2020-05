NOVO: čez noč zaživela spletna drogerija z več tisoč izdelki!

Oglasno sporočilo

Drogerije Tuš so svoje zveste in nove kupce pred kratkim pozdravile v čisto novi spletni drogeriji tusdrogerija.si . Na spletu je tako zaživela drogerija z več tisoč izdelki za vsakdanjo nego, lepoto, gospodinjstvo in zdrav način življenja.

"Res je, da je spletna drogerija nastala kot odgovor na virus, da bi strankam v dani situaciji omogočili varen nakup brez stika, vendar tudi prihodnost vidimo na spletu. To je le začetek nove zgodbe, ki pa ima pred seboj še veliko poglavij. Veseli nas, da smo s to potezo našli pot tudi do strank, ki jim naše fizične drogerije niso blizu. Omogočamo namreč dostavo v prav vsako slovensko vas in mesto," ob tem dodaja Danijela Lakičevič, direktorica marketinga.

Spletna ponudba je namenjena tako ženskam kot moškim, pestra pa je tudi izbira otroških izdelkov, med katerimi ne manjka uveljavljenih blagovnih znamk, kot so Mustela, Corine de Farme, Pampers, Hipp in Aptamil. "Novopečene mamice lahko odslej vse za nego in prehrano svojega otroka naročijo kar prek spleta. V naši ponudbi je veliko izdelkov, ki jih ni mogoče kupiti v trgovinah z živili, prav tako pa gre za 100-odstotno varen nakup," razlaga Lakičevičeva.

Poleg priznanih znamk ličil, naravne kozmetike, dišav, čistil in zdrave prehrane pa je v spletni ponudbi mogoče zaslediti celo erotične pripomočke in test za ugotavljanje nosečnosti.

Na tusdrogerija.si že beležijo dober obisk, verjetno tudi zato, ker gre za uveljavljeno, zaupanja vredno drogerijsko znamko, prav tako pa k uspehu prispevajo tudi široka ponudba, ki se bo v prihodnjih tednih še povečevala, in dostopne cene. P.S.: V ONLINE drogeriji je vedno na voljo tudi akcijska ponudba, ki si jo lahko ogledate TUKAJ!

Naročnik oglasne vsebine je Engrotuš.