Novi veleposlanik Slovenije na Hrvaškem naj bi postal Vojislav Šuc

Za slovenskega veleposlanika na Hrvaškem je vlada v četrtek imenovala dolgoletnega kariernega diplomata Vojislava Šuca, ki ga pred odhodom v Zagreb sicer čaka še predstavitev pred parlamentarnim odborom za zunanjo politiko in pridobitev agremaja države gostiteljice, piše današnji Dnevnik in dodaja, da kakšnih težav najverjetneje ne gre pričakovati.

V preteklosti je bil Vojislav Šuc tudi veleposlanik na Švedskem. Foto: STA Marko Makovec, ki je veljal za favorita za to mesto, si je namreč z nediplomatskimi potezami zaloputnil vrata v Zagreb. O tem, da bo veleposlanico Smiljano Knez v Zagrebu nasledil Vojislav Šuc, naj bi se zunanji minister Miro Cerar uskladil tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Z odločitvijo vlade se, kot piše Dnevnik, očitno končujejo zapleti z imenovanjem slovenskega veleposlanika na Hrvaškem. Razpis za to mesto je bil na zunanjem ministrstvu objavljen že novembra lani, in sicer skupaj s še 25 mesti vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev. Vendar zunanji minister kandidatov za nekatera razpisana mesta, med njimi tudi za veleposlanika na Hrvaškem, tedaj ni izbral.

Razpis za pet vodij DKP je bil januarja ponovljen, mesta veleposlanika v Zagrebu pa med njimi ni bilo, kar je v diplomatskih vrstah sprožilo različna ugibanja, med drugim, da je to mesto "rezervirano" za natančno določeno osebo iz političnih vrst.

Po drugih interpretacijah naj bi šlo, kot piše Dnevnik, za taktiko Slovenije do Hrvaške oziroma za napoved možnega znižanja ravni diplomatskih odnosov zaradi hrvaškega nepriznavanja arbitražne razsodbe. Minister Cerar je tovrstne interpretacije konec marca, ko so razpis za veleposlanika v Zagrebu ponovili, zanikal.

Vojislav Šuc je dolgoletni karierni diplomat, pred kratkim se mu je iztekel mandat vodje slovenskega stalnega predstavništva pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi. Na tej funkciji je bil leto dni tudi predsedujoči Svetu ZN za človekove pravice. V preteklosti je bil Šuc med drugim veleposlanik na Švedskem in generalni konzul v New Yorku.