Novi učni čebelnjaki za osnovnošolce ob svetovnem dnevu čebel

Nov čebelnjak na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem Foto: Skupina PRVA

Na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji deluje približno 180 čebelarskih krožkov, s to dejavnostjo pa se ukvarja več kot 11 tisoč čebelarjev. #PRVAčebela, ki deluje v okviru pobude dan prihodnosti, ta pa uči in spodbuja k odgovornemu ravnanju danes za bolj brezskrben jutri, uspešno udejanja vrednote medgeneracijskega sodelovanja. Z učnimi čebelnjaki je v preteklosti razveselila čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovnih šolah v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Laško, Lovrenc na Pohorju, Mokronog - Trebelno, Pivka, Rače, Sveta Ana, Šmarje pri Jelšah, Vojnik in Kočevje ter na Srednji lesarski šoli Maribor. V preteklih dneh so se učnih čebelnjakov razveselila še čebelarska društva Slovenj Gradec - Mislinja, Griže, Trebnje in Cerklje na Gorenjskem.

Osnovne šole in občine so #PRVIčebeli pripravile topel sprejem. Mateja Povhe, županja občine Trebnje, izpostavlja: "Čebelarsko društvo Trebnje se ponaša z dolgoletno čebelarsko tradicijo in s čebelarskimi krožki deluje na bližnjih osnovnih šolah. Za prihodnost čebelarstva sta izjemno pomembna prenos znanja in ozaveščanje o aktivnostih zaščite čebel kot pomembne trajnostne naložbe. Bistveno je, da tradicijo in znanje negujemo, da živita naprej in se razvijata. Največja nagrada za otroke, željne novega znanja, je prav učni čebelnjak, in #PRVAčebela jim je pri tem v spodbudo. Zato sem vesela nove pridobitve na Osnovni šoli Trebnje, ki mlade ozavešča o pomembnosti čebel in jih uči veščin čebelarjenja. Le skupaj lahko vzgajamo nove rodove čebelarjev, brez katerih si prihodnosti sploh ne moremo zamisliti!"

Tudi Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, je čestital letošnjim zmagovalnim društvom, ki bodo z učnim čebelnjakom približala čebelarstvo mlajšim generacijam. Pohvalil je uspešen dolgoletni pristop ravnateljev in dosedanje delo mentorjev, predsednika Društva čebelarjev, kot tudi Francija Strupija, ki ima na Spodnjem Brniku Čebelarski muzej. "Ponosni smo na svoje čebelarje, ki ohranjajo pomemben del kulturne dediščine, nas oskrbujejo z vrhunskimi medenimi izdelki in z izjemno predanostjo skrbijo za čebele in našo prihodnost. Novi učni čebelnjak je zato pomembna nova pridobitev za cerkljanske šole in bo brez dvoma dosegel svoj namen."

Ob svetovnem dnevu čebel veliko pozornosti namenjamo čebelam in drugim opraševalcem, da poskrbimo zanje v smislu ohranjanja čistega okolja in tudi za zasajevanje medovitih rastlin, ki dajejo hrano opraševalcem. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč povzema: "Mladi so tisti, ki morajo rasti z zavedanjem, da bodo čez leta lahko opazili pozitivne učinke. Dejavnosti, s katerimi skupaj s PRVO čebelarskim krožkom zagotavljamo učne čebelnjake, sledijo cilju svetovnega dneva čebel − to je zaščiti čebel in drugih opraševalcev ter naravnega okolja, v katerem živimo. Veseli smo, da tovrstne dejavnosti podpirajo tudi čebelarska društva, šole in občine, ki zagotavljajo prostor za postavitev učnih čebelnjakov in delo mentorjev. Mladi bodo z delom pri čebelah spoznali, kako ranljiva je čebela, kako sobivati z njo in kaj narediti, da preživi. V pomoč jim bodo izkušeni mentorji, na katere smo v Čebelarski zvezi Slovenije izjemno ponosni."

Veselje na otvoritvi učnega čebelnjaka za OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Foto: Skupina PRVA

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice povzema: "Četrto leto ozaveščanja o pomembnosti ohranitve čebel in sodelovanja z mladimi in šolami sta naši naložbi v ustvarjanje bolj varnega okolja za prihodnje generacije. Naša zahvala gre čebelarskim društvom, ki so se na podlagi javnega razpisa potegovala za to, da bi prejela čebelnjak, ter šolam in mentorjem čebelarskih krožkov, ki skrbijo za prenos čebelarskega znanja na podmladek. Nasmejani obrazi otrok ob sprejetju učnih čebelnjakov so znova potrdili, da so ti ne le koristni, ampak tudi vedno bolj dobrodošli v lokalnih skupnostih. Če dodamo svoje zavarovance in širšo javnost, s katerimi smo do danes skupaj posadili več kot 250 tisoč medovitih rastlin, #PRVAčebela uspešno leti proti cilju, za naš lepši jutri."

