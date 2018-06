Novi rektor mariborske univerze je Zdravko Kačič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi rektor Univerze v Mariboru je Zdravko Kačič. V današnjem drugem krogu volitev je namreč za las premagal tekmeca Žana Jana Oplotnika. Kačič je prejel 51,9 odstotka, Oplotnik pa 48,1 odstotka glasov, so po preštetju vseh glasovnic danes zvečer sporočili z univerze.

Volilna udeležba je bila tokrat nekoliko višja kot v prvem krogu glasovanja prejšnji teden. Od nekaj več kot 15 tisoč volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 2.316 ljudi. Najbolj odzivni so bili znova v skupini visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih na univerzi. Med študenti pa je bila volilna udeležba sedemodstotna, kar je nekoliko bolje kot v prvem krogu, ko jih je na volišča prišlo le štiri odstotke.

Kačič prihaja iz profesorskih vod

Zdravko Kačič, rojen 22. maja 1961 v Mariboru, prihaja s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2003 in predava na študijskih programih elektrotehnike in telekomunikacij.

V obdobju med letoma 2011 in 2015, ko je univerzo kot rektor vodil Danijel Rebolj, je bil prorektor za finančne zadeve. Pred tem je bil prodekan za finančne zadeve na FERI, kjer je od leta 2010 tudi predstojnik inštituta za elektroniko in telekomunikacije. Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Kot ključne točke svojega volilnega programa je navajal spodbujanje kulture dialoga, razvoj sistemskih rešitev za prenos znanja in tehnologij, krepitev sistema notranje evalvacije, zagotavljanje ustreznega položaja in vloge študentov pri odločanju, ureditev položaja nepedagoških delavcev in pripravo strategije razvoja univerze za obdobje do leta 2030.

Medtem ko je Oplotnik tesen sodelavec dosedanjega rektorja Igorja Tičarja, Kačič velja za predstavnika prejšnje vodstvene garniture na univerzi.

''Pričakujemo akademski socialni dialog''

Predsednica visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru Marija Javornik Krečič je v prvem odzivu na rezultat volitev poudarila, da so bile te volitve tudi izrekanje o dosedanjem vodenju univerze. "In univerzitetna skupnost je povedala svoje. Tudi to je pomembno sporočilo novemu rektorju," je zapisala.

"Novoizvoljenemu rektorju čestitamo. V tem mandatu pričakujemo akademski socialni dialog in da se bo nova vodstvena ekipa povzpela nad parcialne osebne interese različnih skupin in posameznikov ter delovala v dobro zaposlenih, študentov in institucije kot celote," je dodala.

Novega akademskega starešino je treba izvoliti po tistem, ko je bil Tičar prisiljen predčasno zapustiti funkcijo zaradi odhoda v pokoj. Funkcijo je zapustil konec lanskega leta, odtlej pa univerzitetne posle vodijo prorektorji. Trije od njih so se potegovali za rektorski položaj, a sta Jernej Turk in Niko Samec izpadla že v prvem krogu volitev prejšnji teden.

Zdaj izvoljeni je deveti v vrsti rektorjev druge največje in druge najstarejše univerze v Sloveniji. Štiriletni mandat naj bi začel še pred poletnimi počitnicami, medtem ko zdajšnji ekipi prorektorjev mandat poteče šele prihodnje leto.