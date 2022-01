Policija spregovorila o krutem umoru 26-letnika

Truplo je na potki nad železniškim predorom na koncu Streliške poti v Novi Gorici, tik ob državni meji s sosednjo Italijo, našla sprehajalka, državljanka Italije. Poleg pokojnega je bilo tudi kolo, so sporočili policisti Policijske uprave Nova Gorica.

Takoj po najdbi trupla je tuja državljanka na pomoč poklicala tamkajšnje stanovalce, ki so o najdbi trupla moškega obvestili policijo. Na kraj so prišli tudi slovenski in italijanski reševalci. Kmalu po prejetem obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so kraj varnostnega dogodka zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe.

Državljan Slovenije je umrl nasilne smrti

Poleg policistov in kriminalistov sta se ogleda kraja udeležili preiskovalna sodnica okrožnega sodišča, ki je na kraju opravila oziroma odredila določena preiskovalna dejanja, in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Popoldne istega dne je bila v sklopu identifikacijskega postopka ugotovljena in dokončno potrjena identiteta pokojnega. Ugotovljeno je bilo, da gre za 26-letnega moškega, državljana Republike Slovenije.

Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredila sodno obdukcijo, ki so jo v sredo, 12. januarja 2022, opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Prve ugotovitve sodne obdukcije kažejo, da je šlo za nasilno smrt.

Preiskave še potekajo, sodelujejo tudi italijanski policisti

Poleg tega so kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki v nadaljevanju ogleda kraja dejanja opravljali temeljit ogled ter zavarovali številne sledi in dokaze. Za ogled kraja dejanja je bil poleg vseh kriminalističnotehničnih ukrepov ter dejanj uporabljen tudi policijski dron.

V okviru ogleda je sodeloval tudi vodnik službenega psa za iskanje bioloških sledi. Vzporedno z nujnimi preiskovalnimi dejanji so policisti pri občanih zbirali obvestila in opravili številne operativne naloge. Okoliščine oziroma motiv za to, da se je zgodilo opisano kaznivo dejanje, bodo novogoriški kriminalisti poskušali ugotoviti v nadaljevanju preiskave.

Sočasno so bili o najdbi trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi vseskozi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo in izvajajo podobne naloge tudi na svojem območju.

Kriminalistična preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja umora, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Preiskava na obeh straneh državne meje je intenzivna in v polnem teku, je še povedal Pangos.