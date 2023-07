Novartis bo v Mengšu postavil 111-milijonski center za razvoj bioloških zdravil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski farmacevtski velikan Novartis namerava na svoji lokaciji v Mengšu postaviti 111 milijonov evrov vreden center za tehnični razvoj bioloških zdravil. Delovati naj bi začel leta 2026, to pa bo prineslo 100 novih delovnih mest. Današnje obeležitve investicije se je udeležil tudi premier Robert Golob, ki je izpostavil pomen vlaganja v znanje.

Novartis je vlaganja v razvoj bioloških zdravil naslednje generacije v višini 300 milijonov dolarjev napovedal lani jeseni. Nekaj več kot tretjino tega zneska je sklenil nameniti za vzpostavitev Centra za tehnični razvoj bioloških zdravil v Mengšu.

"Nova pot nam daje izjemne razvojne priložnosti," je povedala generalna direktorica Novartisa v Sloveniji Jana Petek. Izgradnja Centra za tehnični razvoj bioloških zdravil bo še okrepila pomen lokacije v Mengšu kot največjega industrijskega središča sodobne inovativne biotehnologije v Sloveniji.

Golob: V času kriz moramo v znanje investirati še več

Gre za naložbo v klinično in predklinično proizvodnjo ter dodatne tehnične razvojne zmogljivosti, s čimer bo mogoče dosegati večjo hitrost in prilagodljivost v zgodnjem razvoju inovativnih bioloških zdravil. Biotehnološka zdravila so ogromen potencial, je dejal globalni vodja razvoja biotehnoloških zdravil v Tehničnem razvoju zdravil v Novartisu Jonathah Novak.

"Kdor vlaga v znanje, se mu ni treba bati prihodnosti," je dejal Golob. Spomnil je, da v zadnjem času padamo iz krize v krizo, ter dejal, da je današnji dogodek dokaz, kako se krize kažejo kot priložnost. "Ravno v času kriz moramo v znanje investirati še več," je poudaril.

S tem ko se kot družba staramo, bo naraščala tudi potreba po zdravilih, je še ugotovil Golob in menil, da so takšne naložbe pomembne tudi zaradi izboljšanja kakovosti življenja.

Pri Novartisu pričakujejo, da bo pospeševanje prehoda s predkliničnih na klinične študije pri ljudeh omogočilo hitrejše doseganje razvojnih korakov, kar bo omogočilo bistveno hitrejši prihod inovativnih zdravil do bolnikov.

Novartis v Mengšu zaposluje več kot 1.200 ljudi

Novartisova lokacija v Mengšu ima dolgo tradicijo tehničnega razvoja bioloških zdravil, ki sega v 80. leta prejšnjega stoletja. S približno 800 sodelavci v razvoju in proizvodnji ter tesnim sodelovanjem s slovenskimi akademskimi in raziskovalnimi ustanovami že danes velja za največji center za sodobno inovativno biotehnologijo v Sloveniji.

Skupaj s kemijsko proizvodnjo učinkovin Novartis na lokaciji v Mengšu zaposluje več kot 1.200 sodelavcev, danes obeležena naložba v novi center, ki ga bodo postavili v bližini razvojnih laboratorijev, pa bo po napovedih prinesla še 100 delovnih mest za strokovnjake s področij biotehnologije, farmacije, kemijskega inženirstva, podatkovne znanosti, modeliranja, avtomatizacije in robotike.

Stavba Centra za razvoj bioloških zdravil, ki naj bi začel delovati leta 2026, združuje dva objekta – tehnološki in upravni ter laboratorijski del. Pri zasnovi so veliko pozornosti namenili trajnostnemu vidiku, med drugim bodo na strehi postavili sončne celice.

Novartis je doslej v Slovenijo vložil 3,4 milijarde evrov, skupaj s kupnino za Lek pa ta številka presega 5,4 milijarde evrov.