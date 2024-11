Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes s sodelavci in predstavniki direkcije za vode obiskal porečje Meže na Koroškem. Z videnim je zadovoljen, saj je bilo po njegovih besedah opravljenega veliko dela, veliko nalog pa jih še čaka. Izredne ukrepe in nujne zadeve so opravili do konca junija in zagotovili pretočnost rek.