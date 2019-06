Nova Zelandija zagnala shemo odkupa prepovedanega orožja

Nova Zelandija je zagnala shemo odkupa polavtomatskega orožja, ki ga je prepovedala po terorističnem napadu v Christchurch 15. marca. Z odkupom in amnestijo za lastnike tega orožja želijo po napadu, v katerem je bilo ubitih 51 muslimanskih vernikov, "umakniti iz obtoka to najbolj nevarno orožje", je povedal minister policije Stuart Nash.

Po napadih na mošeji v Christchurchu, ki ga je s tem orožjem izvedel avstralski desničar Brenton Tarrant, so aprila v državi zaostrili zakonodajo o orožju. Za nezakonite so razglasili polavtomatske vojaške puške (MSSA), jurišne puške in več delov orožja, kot tudi pripadajoče nabojnike in strelivo. Tarrant je v napadu med drugim uporabil dve polavtomatski vojaški puški, ki ju je pridobil po zakoniti poti.

Lastnikom, ki orožja ne bodo predali, grozi pet let zapora

V skladu s shemo odkupa bodo registrirani lastniki omenjenega orožja imeli pol leta, do 20. decembra, čas, da ga predajo policiji. V tem obdobju jih zaradi posedovanja ne bodo sodno preganjali. Po izteku tega obdobja je lastnikom zagrožena do petletna zaporna kazen.

Odkupna cena bo odvisna od stanja orožja, vlada pa bo v ta namen namenila okoli 218 milijonov novozelandskih dolarjev (127 milijonov evrov). Nash je povedal, da je v to vsoto vključenih tudi 18 milijonov dolarjev za administrativne stroške, saj bo to "velika logistična operacija".

Povedal je, da ima policija podatke o 14.300 registriranih polavtomatskih vojaških puškah in okoli 1,2 milijona kosov strelnega orožja, od katerega je velika večina še vedno zakonita. Policija bo po državi organizirala skupne dogodke, na katerih bodo lastniki lahko predali svoje orožje. Letos naj bi se lotili še vprašanj režima registracije orožja in registra orožja.

Tarrant, ki je napad med drugim snemal, je obtožen 51 umorov, 40 poskusov umorov in terorističnega dejanja. Minuli teden se je izrekel za nedolžnega. Začetek sojenja je razpisan za maj prihodnje leto.