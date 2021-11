Nova Zelandija ostaja zaprta še pet mesecev

Za odziv na covid-19 pristojen minister Chris Hipkins je sporočil, da se bodo lahko Novozelandci, ki so obstali v Avstraliji, začeli vračati domov v sredini januarja, od drugod pa mesec dni kasneje.

Tuji državljani pa bodo morali za obisk države v skladu z danes predstavljenim načrtom počakati do konca aprila. "Zavedamo se, da je težko, a konec močno omejenih potovanj je zdaj na vidiku," je novinarjem povedal Hipkins.

Meje so zaprli marca lani

Nova Zelandija je svoje meje zaprla marca lani, za vse, ki so v državo prispeli iz tujine, pa je bila obvezna dvotedenska karantena v posebej za to namenjenih hotelih. To obdobje so pred kratkim skrajšali na sedem dni.

Glede na nov režim, ki ga je danes predstavil Hipkins, bodo morali potniki ob prihodu za sedem dni v samoizolacijo, ob pogoju, da so bili tako v celoti cepljeni kot negativni na nizu testiranj na novi koronavirus negativni.

Vlada se je za to spremembo odločila pod pritiskom Novozelandcev, ki živijo v tujini in so imeli velike težave z rezervacijo mest v obremenjenem sistemu hotelskih karanten. Strani tamkajšnjih medijev so redno polnila poročila o ljudeh, ki niso mogli na obisk k umirajočim sorodnikom, ker ni bilo razpoložljivih sob.

Veliko prebivalcev si želi odprtih mej

Kot je danes še dejal Hipkins, se zavedajo, da si veliko Novozelandcev želi odprtih mej za božič, a to ni realistično. "Globalna pandemija se nadaljuje, številke naraščajo v Evropi in drugih delih sveta," je dejal.

Nakazal je možnost, da bi v okviru posebnih dogovorov mednarodni študentje in Avstralci lahko potovali v državo že pred 30. aprilom prihodnje leto, a zagotovil za to po njegovih besedah ni.