Nova vlada verjetno že v petek pozno zvečer ali v noči na soboto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po predlogu naj bi se ta začela v petek ob 18.30, vlado pa bi lahko potrdili že pozno zvečer. Do petka so sicer še predvidena zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi odbori.

Že v torek so zeleno luč matičnih odborov dobili trije kandidati. Kandidat za zunanjega ministra Anže Logar je v predstavitvi med drugim napovedal vzpostavitev posebnega odposlanca za Hrvaško in ocenil, da je prišel čas za tiho diplomacijo. Zavzel se je še za preureditev prioritet predsedovanja EU ter intenzivnejše sodelovanje med zunanjim in obrambnim ministrstvom, piše STA.

Predstavitev pred matičnim odborom je uspešno prestal tudi kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Kot ključne prioritete je izpostavil sodobnejši in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.

Kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin je med drugim izpostavil potrebo po izvzetju Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema in ureditvi položaja vojakov po 45. letu. Kot glavne prioritete svojega ministrovanja je navedel učinkovit in odločen odziv na epidemijo novega koronavirusa, ustavitev negativnih kadrovskih trendov v vojski ter zvišanje obrambnega proračuna, še piše STA.

O ministrski listi bodo poslanci glasovali v celoti

Pravkar pred odboroma potekata predstavitvi kandidata za ministra za javno upravo Boštjana Koritnika ter kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec. Popoldne bosta še zaslišanji kandidata za notranjega ministra Aleša Hojsa in kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja.

V prihodnjih dneh se bodo zvrstila še zaslišanja preostalih kandidatov, kot zadnja je za petek ob 14. uri predvidena predstavitev kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helene Jaklitsch.

O ministrski listi bodo poslanci glasovali v celoti, nova koalicija pa ima za njeno potrditev zagotovljenih 47 glasov, še piše STA.