Nova terapija za zdravljenje povišanega holesterola tudi v Sloveniji #video

Ob različnih teorijah, da holesterol ni pomemben, stroka opozarja nasprotno. Po 50 letih raziskovanja je dokazov dovolj, posebej pa so ogroženi posamezniki z gensko podedovanim visokim holesterolom in tisti, ki so že doživeli srčni infarkt, so bili operirani ali so imeli možgansko kap.

Pred dvema tednoma so zdravilo aplicirali prvim štirim slovenskim bolnikom, ki so visoko ogroženi. Z zdravilom je škodljivi holesterol mogoče znižati za 50–60 odstotkov. Aplicira pa se le dvakrat na leto.

Zdravilo za bolnike pomeni novo upanje tudi zato, ker so imeli pri preostalih zdravilih pogosto težave z nezaželenimi stranskimi učinki.

V Sloveniji je med 60 in 80 tisoč bolnikov z aterosklerotično boleznijo. Nujno bi zdravljenje potrebovalo nekaj manj kot tri tisoč bolnikov.