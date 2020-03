Nova pravila na meji z Avstrijo: vstop možen čez 13 kontrolnih točk

Slovenija je na meji z Avstrijo ob polnoči vzpostavila 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah med Slovenijo in Avstrijo, in sicer na nekdanjih mejnih prehodih. Nekateri bodo odprti ves čas, nekateri pa le del dneva.

Kontrolne točke na cestnih povezavah z Avstrijo:



Gornja Radgona – Bad Radkersburg,

Kuzma – Bonisdorf,

Holmec – Grablach,

Karavanke – Karawankentunnel,

Jurij – Langegg,

Vič – Lavamund,

Ljubelj – Loibltunnel,

Trate – Mureck,

Radlje – Radlpass,

Gederovci – Sicheldorf,

Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),

Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),

Korensko sedlo – Wurzenpass.

Kontrolne točke, ki ne bodo odprte ves dan:

Holmec – Grablach, ki je odprta od 5. do 21. ure,

Jurij – Langegg in Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), ki sta odprti od 6. do 21. ure,

Vič – Lavamund in Korensko sedlo – Wurzenpass, ki sta odprti od 5. do 23. ure.

Potrdilo, ki ne ne sme biti starejše od treh dni

Vstop v Slovenijo bo dovoljen tujcu, če bo predložil dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost covida-19, s katerim bo lahko izkazal negativen izvid.

Če tujec tega dokazila ne bo predložil, se mu bo vstop v Slovenijo kljub temu dovolil v primeru, da je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Določene izjeme

Foto: Reuters Vstop v Slovenijo se bo dovolil državljanu Slovenije in osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Če bo imela ta oseba temperaturo, višjo od 37,5 stopinje Celzija, ali bo kazala jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), pa ga bodo seznanili z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za slovenske in avstrijske državljane, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil ter za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Na meji zdravstveni delavci, Civilna zaščita in asistenti policije

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli, še določa odlok.

Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita ob asistenci policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki, še določa odlok.

Odlok je v celoti stopil v veljavo ob polnoči.