Nova podražitev: toliko bo treba odšteti za bencin in dizel

Cene bodo veljale do vključno 29. julija, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo po njihovih navedbah ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,551 evra, za liter dizelskega goriva okoli 1,579 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,243 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Vlada je na današnji dopisni seji s spremembo uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov najvišjo dovoljeno višino marže za dizel in 95-oktanski bencin zvišala, za kurilno olje pa je ni spreminjala. "Če vlada ne bi predlagala omejitve marž, bi se drobno prodajne cene bencina in dizla zvišale bolj, kar lahko vpliva na konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov," so po seji sporočili z vlade.

Cene teh derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.