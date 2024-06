Dober primer raznolikosti cen goriva najdemo v Nemčiji, ki jo bo v času poletnih dopustov prečkalo veliko evropskih turistov. Tudi Slovence bo z avtomobili, kombiji ali bivalniki pot lahko peljala prek te države. Podobne razlike pa so navsezadnje tudi v Avstriji ali Italiji.

Ustaviti ob avtocesti ali zaviti z nje točiti gorivo nekaj kilometrov stran?

Analizo so opravili pri nemškem ADAC, kjer so preverili razlike v cenah med bencinskimi črpalkami na avtocestah in izven teh z nekajkilometrskim obvozom.

Pri bencinu je znašala največja razlika kar 54 centov, pri dizlu pa 50 centov. V povprečju sta se litra ob in izven avtoceste razlikovala za okrog 38 centov. In še zanimiv nasvet - najcenejše cene so bile zvečer, ki so bile v primerjavi z jutranjimi urami nižje tudi do šest centov za liter.

Foto: Thinkstock

Znesek računa se razlikuje tudi do 19 evrov

Povprečna cena na bencinski črpalki ob avtocesti je bila 2,23 evra (dizel 2,07 evra), izven avtoceste pa 1,84 evra (dizel 1,69 evra). Visoke cene goriva in tudi znatne razlike v ceni, ki jo je mogoče izkoristiti z dokaj majhnim obvozom prek izvoza z avtoceste, vpliva tudi na navade voznikov.

Po anketi ADAC kar 80 odstotkov vprašanih voznikov zapusti avtocesto in poišče cenejšo črpalko.

Pri 50-litrski posodi za gorivo pomeni prihranek 40 centov za liter že 19 evrov manjši račun.

Trenutne informativne povprečne cene goriva v Evropi:

bencin 98 dizel Avstrija 1,94 EUR 1,67 EUR BIH 1,54 EUR 1,30 EUR Češka 1,52 EUR 1,48 EUR Črna Gora 1,50 EUR 1,40 EUR Francija 1,92 EUR 1,74 EUR Hrvaška 1,90 EUR 1,37 EUR Italija 2,01 EUR 1,73 EUR Madžarska 1,64 EUR 1,53 EUR Nemčija 1,92 EUR 1,68 EUR Slovaška 1,79 EUR 1,53 EUR Slovenija 1,72 EUR 1,53 EUR Srbija 1,81 EUR 1,72 EUR Švica 2,07 EUR 2,02 EUR V. Britanija 2,35 EUR 2,25 EUR

vir: AMZS (28.6.2024)