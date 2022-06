Nova kandidatka za predsednico države: Golob blagoslovil ambicije Marte Kos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier in predsednik stranke Golob bo danes članom Gibanja Svoboda kot kandidatko predstavil Kosovo, izvršni odbor in svet stranke pa bosta po njegovih pričakovanjih o kandidatu stranke odločila v kratkem, najverjetneje do začetka naslednjega tedna. Foto: STA

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob bo na današnjem digitalnem kongresu stranke članom predstavil predlog za kandidatko za predsednico republike. Ocenjuje, da je najboljša kandidatka za to mesto podpredsednica stranke Marta Kos. Končno odločitev o kandidatu stranke bosta sicer sprejela izvršni odbor in svet stranke, je danes pojasnil Golob.

Izvršni odbor namreč glede na statut stranke vodi postopke volitev v vse organe na lokalni in državni ravni ter za volitve v Evropski parlament, svet stranke pa na predlog izvršnega odbora določa kandidatke in kandidate za volitve v DZ, Evropski parlament in predsednika republike.

Gibanje Svoboda prva stranka s svojim kandidatom

Gibanje Svoboda bo tako, kot kaže, prva parlamentarna stranka, ki bo tudi uradno ponudila svojega kandidata. Notranji kandidacijski procesi sicer tečejo tudi v drugih strankah, a nobena od njih končne odločitve o predsedniškem kandidatu še ni sprejela.

Sta pa svojo kandidaturo uradno že naznanili pravnica Nataša Pirc Musar ter psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik. Kandidirali bosta s podpisi volivcev.

Na dnevnem redu današnjega kongresa največje parlamentarne stranke bo sicer tudi združitev z LMŠ in SAB. Golob pričakuje, da bo kongres prikimal predlaganim sklepom, septembra pa bi nato stranke izpeljale združitveni kongres.