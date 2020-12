Foto: Alenka Teran Košir

Prvi snežaki so na mostu pri cerkvi svetega Janeza ob robu Bohinjskega jezera začeli nastajati pred približno enim tednom. Po prvem močnejšem sneženju, nam je povedal Rok Jensterle, eden od pobudnikov gradnje snežnih skulptur na tej lokaciji.

Foto: Alenka Teran Košir

"Začelo se je s pobudo v osnovni šoli Bohinjska Bistrica. Ena od učiteljic je predlagala, naj otroci postavijo snežake in ji pošljejo fotografije, ki bi jih objavili in nato izbrali najlepšega snežaka. Svojim otrokom sem predlagal, naj jih postavijo kar na most. Pridružili so se jim še sosedovi in mi starši in nastalo je to, kar je," je povedal Jensterle, ki ne izključuje možnosti, da bi snežna družina, v kateri sta že zdaj orjaška račka in medved, pa kamela, polž in slon, v prihodnjih dneh dobila še kakega novega člana.

Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir

Tudi ravnateljica osnovne šole Bohinjska Bistrica Mojca Rozman je navdušena, da so bohinjski snežaki poželi toliko pozornosti. Enako velja za šolski projekt Naj snežak bohinjske šole, ki so ga tamkajšnji šolarji vzeli za svojega.

"Otroke od 1. do 9. razreda smo pozvali k sodelovanju v natečaju in jih na ta način spodbudili, da sami ali s starši ustvarijo različne snežne skulpture … Izdelki, ki so nastali, so bili prekrasni, in verjamem, da so se vsi, ki so jih gradili, pri tem zelo zabavali," je prepričana ravnateljica.