Nov zamik: Emoniko naj bi začeli graditi šele konec leta 2021

Gradnja potniškega centra v središču Ljubljane se spet odmika. Čeprav so odgovorni začetek še pred meseci napovedovali za prihodnje leto, bi lahko po novem prve lopate zasadili šele konec leta 2021. Središče Ljubljane bi lahko tako po najbolj optimističnih napovedih novo železniško in avtobusno postajo dobilo šele konec leta 2023. A to le v primeru, da se ne bo ponovno zapletlo.

Projekt Emonika, ki vključuje gradnjo nove železniške in avtobusne postaje s hotelom in nakupovalnim središčem v središču Ljubljane, so javnosti prvič predstavili leta 2007. Kljub večkratnim obljubam, da se bo gradnja kmalu začela, pa danes, več kot deset let pozneje, še vedno nismo nič bližje.

Nova ocena: ne prihodnje leto, začetek gradnje šele konec leta 2021

Kljub razvoju dogodkov v zadnjem letu (več o tem v nadaljevanju) kaže, da se začetek gradnje projekta Emonika ponovno odmika. Še avgusta letos je generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes za Siol.net napovedal, da se bo gradnja postaje začela že prihodnje leto, zato v trenutno poslopje postaje tudi ne vlagajo večjih sredstev, opravljajo le nujna vzdrževalna dela.

Zdaj pa so nam iz SŽ odgovorili, da ocenjujejo, da se bo gradnja nove avtobusne in železniške postaje začela konec leta 2021, torej leto dni pozneje. To pomeni, da bo Ljubljana brez sodobnega potniškega centra še najmanj nekaj let. Kot nam je tokrat povedal Mes, gre proces zdaj v smer, da se ureja dokumentacija in pripravljajo razpisi, saj mora iti zadeva čim prej v realizacijo.

Nove postaje do leta 2023 še ne bo

Če upoštevamo napovedi, da bo gradnja trajala od 20 do 22 mesecev, bi lahko Ljubljana novo postajo dobila konec leta 2023. A to le ob predpostavki, da tokratne napovedi res držijo in ne bo novih zapletov.

Rekordna gradnja v Amsterdamu Pri nas se s projektom Emonika in njeno dokumetacijo ukvarjamo že več kot desetletje, v Amsterdamu pa so v rekordnem času treh dni zamenjali železniške tire in zgradili tritisočtonski betonski predor. Delavci, ki so delali ponoči in podnevi, so dela končali v rekordnem času, celo uro pred rokom. Gradbena dela so del 1,8 milijarde evrov vrednega projekta širitve železniške postaje Amsterdam Zuid. Gre za enega večjih infrastrukturnih projektov na Nizozemskem.





Po prvih načrtih bi morala Emonika stati že leta 2010

Mednarodni natečaj za novo ureditev ljubljanske železniške in avtobusne postaje je Mestna občina Ljubljana (Mol) izpeljala že leta 2002, vse od takrat pa se je pri projektu večkrat zapletlo. Najprej je v zgodbo leta 2007 vstopila madžarska družba Trigranit, po takratnih načrtih pa naj bi bil projekt Emonika zgrajen do konca leta 2010.

Namesto Madžarov so prišli Madžari

A Madžari so le štiri leta pozneje od projekta odstopili, na Dunaju pa vložili zahtevo za razdrtje pogodbe s Slovenskimi železnicami (SŽ). Trigranit je medtem prešel v last ameriške družbe TPG, njegovi nekdanji menedžerji pa so ustanovili podjetje Granit-Polus, ki je tudi prevzelo projekt Emonika. Lani je nato sodišče na Dunaju odločilo, da imajo SŽ na zemljiščih, predvidenih za projekt Emonika, spet stavbno pravico, kar je omogočilo, da se projekt premakne z mrtve točke.

Kako naj bi bila videti nova železniška in avtobusna postaja

V začetku leta pa smo na Siol.net razkrili, da je zdaj v projekt vstopil nov igralec - največja madžarska bančna skupina OTP.

Država bo gradila železniško postajo, Slovenske železnice pa avtobusno postajo

Projekt sicer predvideva javni in zasebni del. Ob novi železniški in avtobusni postaji je predviden tudi komercialni del (med drugim trgovine in hotel) ter je ocenjen na med 250 in 300 milijoni evrov. Oba bi radi gradili istočasno in s tem le enkrat zaprli progo.

Po novem je projekt zastavljen tako, da naj bi železniško postajo financirala država, SŽ pa so že v preteklosti sporočile, da bodo prevzele naložbo v avtobusno postajo, ki jo želijo pozneje tudi upravljati. SŽ naj bi avtobusno postajo, garažno hišo in poslovno stavbo (več o tem tukaj) v celoti plačale iz prihodnjih prihodkov od prodaje poslovnih prostorov po Ljubljani.

Sto milijonov evrov za javni del projekta

Država naj bi za novo železniško postajo namenila okrog 73 milijonov evrov. Javni del Emonike naj bi tako skupaj s 24-milijonskim vložkom železnic stal nekaj čez 97 milijonov evrov, vendar so projekcije izdelali pred dvema letoma, tako da bi se končna cena projekta lahko zvišala.

Z vlakom potuje vse manj ljudi

Število potnikov v železniškem potniškem prometu v Sloveniji v zadnjih letih pada. Če so Slovenske železnice še leta 2013 prepeljale 16,4 milijona potnikov, so jih lani le še 13,6 milijona. Kljub večletnemu upadu števila potnikov pa na železnicah ciljajo visoko. V skladu s strategijo si želijo do leta 2030 na letni ravni po železnici prepeljati več kot 20 milijonov potnikov.

Načrtujejo, da bodo to dosegli tudi z novimi vlaki v voznem parku potniškega prometa. Tega bodo posodobili z vlaki Stadler - prvih deset jih bo po tirih zapeljalo prihodnje leto, v letu 2022 pa bo v prometu vseh 52 novih vlakov. Na železnicah verjamejo, da bo s tem še več ljudi prepoznalo vlak kot "najbolj ugodno, prijazno in ne nazadnje najbolj trajnostno obliko prevoza".

Med glavnimi potniki SŽ so študentje in dijaki

V prvih osmih mesecih letošnjega leta so na Slovenskih železnicah prepeljali dobrih devet milijonov potnikov v notranjem in mednarodnem prometu.

Od potnikov v notranjem prometu jih ima polovica (49 odstotkov) mesečno študentsko oziroma dijaško vozovnico, dobrih šest odstotkov pa običajno mesečno vozovnico. Preostali potniki so potovali z drugimi vrstami vozovnic, enkratnimi, dnevnimi, tedenskimi, polletnimi ali letnimi.

Namesto Emonike parkirišča za avtomobile

Na mestu, kjer bi moral stati nov potniški center, je sicer v zadnjih mesecih zraslo še eno parkirišče za osebna vozila. Ta bodo v uporabi do začetka gradnje javnega dela, so povedali v družbi. Okoli železniške postaje sta tako zdaj dve parkirišči, ki skupaj sprejmeta 950 vozil.

