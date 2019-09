Nov napad: volkovi v Davči pokončali oslico in mladiča #foto

Na Gorenjskem se je danes zgodil nov napad volkov na domače živali. V vasi Davča v občini Železniki so volkovi v neposredni bližini hiš pokončali oslico in mladiča. Rejec domneva, da se je napad zgodil zjutraj, zveri pa so živali napadle na pašniku, ki je ograjen z električnim pastirjem. Na pašniku sta bila takrat tudi kobila in žrebiček, vendar ju volkovi niso napadli.

Foto: Simon Šubic

Rejec Simon Šubic domneva, da so napadli zjutraj. "Mladiča, ki je bil star pol leta, so pojedli skoraj vsega, ostali so samo glava in malo reber. Oslico so volkovi zvlekli na cesto, napadli so jo od zadaj. Ko smo poklicali lovca, da bi jo odstrelil, je bila še živa," razlaga Šubic.

Foto: Simon Šubic

Ob tem se je rejec spraševal, kdaj bo država končno vzela stvari v svoje roke in ukrepala. "Nisem jezen, sem pa razočaran nad tem, kar se dogaja. Poglejte, koliko napadov volkov smo letos že zabeležili. Star sem 50 let, vedno smo imeli živino, konje, osle in smo pasli. V 45 letih ne pomnim, da bi volk pri nas napadel kakšno žival. Letos pa poglejte, koliko živali je že bilo napadenih, pa država ne stori nič," je poudaril Šubic.

Foto: Simon Šubic

V Poljanah volkovi minuli petek poklali 16 ovac

V Selški in Poljanski dolini ter na Cerkljanskem so letos zabeležili porast napadov volkov na domače živali. V Poljanah pri Škofji Loki so volkovi minuli petek poklali 16 ovc, v Dolenji Žetini na poljanski strani Blegoša pa so 12. septembra pokončali več kot 30 ovc.

Foto: Simon Šubic

Po podatkih zavoda za gozdove iz začetka septembra smo pri nas letos imeli že 200 napadov volkov. V vsem lanskem letu smo zabeležili 203 škodne primere, predlanskim pa 190. V Gorenjih Novakih na Cerkljanskem so lovci v začetku septembra ustrelili prvega od 11 volkov, ki so predvideni za odstrel. Mladiča je lovec ustrelil v bližini kmetije, kjer so volkovi pred tem napadli dva konja.