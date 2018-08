Nov dodiplomski študij: Slovenski študiji

Oglasno sporočilo

"Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin," je znana misel arhitekta Jožeta Plečnika, ki smo jo v Plečnikovem letu 2017 mnogokrat prebrali.

A vprašanje je, ali se Slovenci zavedamo naših del in naše edinstvene identitete, ki jo opredeljuje zgodovinski spomin, jezik, umetnost, geopolitika, gospodarstvo ter ne nazadnje naša kulturna in naravna dediščina. Slednje se v zadnjem času v mnogih vidikih poudarja v povezavi s hitro rastočim turizmom v naši državi. Ob tem pa pozabljamo, da nas kot narod opredeljuje še mnogo več!

Plečnikova dela se, podobno kot v primeru stvaritev Franceta Prešerna, Riharda Jakopiča in Primoža Trubarja, navajajo kot temelji za prepoznavnost slovenske nacionalne identitete. V nasprotju z mnogimi drugimi narodi, ki so ali se še trudijo uveljaviti lastno avtonomijo, smo Slovenci svojo postavili na kulturnih in intelektualnih temeljih ter "na ljudskem gibanju za samoodločbo posameznika in naroda", kot navaja prof. Peter Jambrek v knjigi Ustanovitev Slovenije. Letošnjega aprila smo namreč praznovali 30. obletnico t.i. Pisateljske ustave, ki je bila ena od temeljnih dokumentov za našo samostojno državo. Samostojnost pa pogojuje preučevanje položaja Slovenije v mednarodni skupnosti, njeno geopolitiko, mednarodne odnose in meje, terorizem ter migrantsko krizo, o čemer lahko beremo v novi knjigi prof. Dimitrija Rupla.

Velikani slovenske kulture so gradili na poznavanju in prepoznavanju podob in manifestacij narodne zavesti, ki je danes naša dediščina. In prav intelektualna kritična distanca je nujna za iskanje širšega konteksta nastanka monumentalnih spomenikov nekega naroda. Za interpretacijo spomenikov narodnega spomina so nujna interdisciplinarna humanistično-družboslovna metodološka izhodišča, kar upošteva tudi novi raziskovali projekt dekana Fakultete za slovenske in mednarodne študije, prof. Darka Darovca.

Če želimo torej stati inu obstati, kot je že davnega leta 1550 zapisal Primož Trubar v prvi slovenski knjigi, moramo naše bodoče diplomate, novinarje, svetovalce v javni upravi in državnih službah, sodelavce v kulturnih in turističnih organizacijah, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih, strokovnjake v muzejih, arhivih, založbah in knjižnicah ter druge intelektualce v zamejstvu in po svetu izobraževati celostno in interdisciplinarno.

Zato od letošnje jeseni Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ), ki je članica Nove univerze, ponuja edinstven akreditirani triletni univerzitetni dodiplomski program – Slovenski študiji. Ta program je v Sloveniji novost, sicer pa podobne programe, prilagojene nacionalnim in kulturnim interesom držav, ponujajo mnoge tuje univerze. Gre za programe, kot so American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études françaises, Indian Studies, Jewish Studies, Irish studies idr. FSMŠ je tudi v postopku za akreditacijo magistrskega in doktorskega programa slovenoslovja.

Študijski program Slovenski študiji posreduje znanja o slovenskih narodnih značilnostih, ustanovah, osebnostih in dosežkih: o zgodovini, narodnosti in državnosti, naravnih danostih in kulturni dediščini, politiki in geostrateškem položaju, gospodarstvu, slovenskem jeziku in književnosti, slovenski umetnosti in filozofiji, dosežkih in problemih trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Katere so prednosti študija na FSMŠ?

Ekskluziven, interdisciplinaren, primerjalen program slovenoslovja s temeljno obravnavo ter aplikativnimi podpornimi raziskavami slovenskega ozemlja in identitete slovenskega naroda. Kakovosten, svobodomiseln, kritičen, nepristranski študijski program, ki obsega slovensko književnost, zgodovino, geopolitiko, kulturo in umetnost. Odličen akademski zbor, ki ga sestavljajo vrhunski domači predavatelji in raziskovalci z mednarodnimi izkušnjami, npr. Gorazd Bajc, Darko Darovec, Tamara Griesser Pečar, Peter Jambrek, Janko Kos, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Alenka Temeljotov Salaj, Bojan Žalec, idr. Odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu. Dosegljiva cena študija in štipendije. Prilagojeni urniki, in poglobljen, interaktiven ter individualen pristop do študenta - študentom smo na voljo za njihove individualne študijske potrebe. Možnosti kombiniranega in e-študija.

FSMŠ prvič uvaja tudi nadstandardni program izobraževanja in podjetniškega usposabljanja ter usposabljanja tujcev, ki delajo in živijo v Sloveniji, za boljše poznavanje slovenskega okolja ter znanja o jeziku in kulturi. Seznanitev s slovensko kulturo je odličen temelj poslovanja ter poslovnih stikov za gradnjo razvojnih podjetniških modelov in projektov.

