Niso stavkali vsi vrtci in šole #video

Medtem ko je danes stavkalo 40 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, pa je bil v zasebnih in katoliških vrtcih povsem običajen delovni dan. V Ljubljani niso stavkali tudi v viških vrtcih, v Vrtcu Šentvid in v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča.

Video: Planet TV

V Ljubljani stavke ni bilo v viških vrtcih in v Vrtcu Šentvid. Razlog, da ne stavkajo, je bila nezadostna podpora zaposlenih v zavodu. Enako v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča. Če se za protest namreč ni opredelila polovica zaposlenih, se stavki svojih stanovskih kolegic in kolegov pač niso pridružili, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Zaposleni v vzgoji so v dveh sindikatih: Svizu in Viru. Eni so stavkali že januarja in tako danes povsem normalno delali, na primer domžalski vrtec, drugi so šli na ulice danes.