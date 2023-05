Nič več zastojev na Primorki? Bratuškova in Poklukar predstavila prve ukrepe.

Ministra za notranje zadeve in infrastrukturo Boštjan Poklukar in Alenka Bratušek sta napovedala oblikovanje kratkoročnih ukrepov, da poleti na primorski avtocesti ne bi prihajalo do nepretočnosti, kakršna se je dogajala v času prvomajskih praznikov. Ustanovili so delovno skupino, ki bi se lahko po napovedih ministrice sestala že prihodnji teden.

V času prvomajskih praznikov je prišlo do velikih zastojev tovornega prometa od Luke Koper do Kozine, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani spomnil notranji minister Poklukar. "Policija je pravzaprav izločala ves tovorni promet na odstavni pas, kar je zoprna varnostna situacija," je dejal po sestanku, na katerem so pristojni razpravljali o ukrepih, da do podobnih razmer ne bi prihajalo tudi v poletnih mesecih.

Ta del Slovenije bo poleti obremenjen ne samo s povečanim turističnim prilivom, ampak tudi s tovornim prometom iz Luke Koper kot slovenskega okna v svet, je dejal.

Na sestanku so sodelovali infrastrukturna ministrica Bratuškova, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Luka Koper, Mestna občina Koper in policija. Razprava je bila po oceni obeh ministrov konstruktivna.

"Takšni zastoji se nam ne smejo dogajati, ne samo zato, da nimamo ujetih voznikov v tovornjakih, ampak tudi zato, ker se dogaja gospodarska škoda, ker obremenjujemo občini Koper in Piran ter z izpušnimi plini obremenjujemo okolje," je še izpostavil minister Poklukar.

Po ministrovih besedah so se prisotni dogovorili o kratkoročnih ukrepih, med drugim o zgodnjem obveščanju vseh deležnikov. "To se mi zdi izredno pomembno, kajti takoj, ko bo Luka Koper zaznala, da je pretovor povečan, bo o tem obvestila vse deležnike v procesu in se bomo vsak na svojem delu znali pripraviti," je dejal.

Foto: STA



Zaradi del na železniškem omrežju na cestah več tovornega prometa

"Vsi se zavedamo tega izziva in vsi skupaj se bomo potrudili, da dorečemo kratkoročne ukrepe, naj bo to pravočasno obveščanje, boljša organizacija v Luki Koper ali kaj tretjega. Vse bomo dali na mizo," je dodala Bratuškova. Če bo čas dopuščal, bodo, kot je dodala, nadaljevanje današnjega sestanka sklicali že v prihodnjem tednu.

Je pa ministrica pojasnila, da je letos več tovornega prometa na cestah, saj na železniškem omrežju potekajo številne obnove. "V letu, dveh ali treh pa bo kapaciteta naših tirov bistveno večja in takrat bomo lahko po železnicah prepeljali bistveno več tovora, kar je tudi naš končni cilj," je dodala.

V delovni skupini, ki bo poleg kratkoročnih pripravila tudi srednje- in dolgoročne ukrepe, bodo sodelovali predstavniki ministrstev za notranje zadeve, infrastrukturo ter za naravne vire in prostor, OZS, GZS, Darsa, policije, Luke Koper in njenega upravljavca SDH ter Mestne občine Koper.